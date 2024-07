Lucas Lima fala sobre liberdade após divórcio com Sandy: ‘Nunca tinha’

Lucas Lima se revolta e debocha dos comentários dos seguidores sobre estar ‘livre’ e 'vivendo' após seu divórcio com Sandy

Nesta quarta-feira, 17, Lucas Lima usou novamente as redes sociais para falar sobre sua liberdade após o divórcio com Sandy. Mais uma vez, o músico se revoltou e ironizou os comentários de seguidores que sugeriram que ele estaria "livre" após o fim do casamento com a cantora e fez questão de rebater as especulações publicamente.

Tudo começou quando Lucas publicou uma foto de um jantar ao lado de alguns amigos em seu perfil no Instagram. Ao ver a publicação descontraída, um seguidor enviou uma mensagem ao músico, comentando sobre a ‘liberdade’ dele após o divórcio: 'Vivendo o que nunca viveu, é ele', disse em referência ao fim do casamento com a cantora.

Em seguida, Lucas não deixou barato e decidiu publicar a mensagem com uma resposta um tanto quanto afiada para o seguidor em questão: "Sim, eu nunca tinha jantado com amigos antes do cativeiro", o músico debochou do comentário sobre o fim de seu casamento e fez questão de sair em defesa da ex-esposa publicamente.

Para finalizar, Lucas ainda complementou dizendo que recebe esse tipo de mensagem todos os dias. Aliás, essa não foi a única vez que o músico se pronunciou sobre esse tipo de comentário. Por ser mais reservada e extremamente discreta sobre sua vida pessoal, muitos acreditam que o famoso não 'vivia' durante o casamento com a cantora.

Vale lembrar que Sandy e Lucas anunciaram a separação em setembro de 2023, após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. Juntos, eles tiveram um filho, Theo. Depois do término, os dois continuam amigos e são vistos nos mesmos lugares com frequência. Inclusive, eles também trocam comentários nas redes sociais.

Lucas Lima rebate críticas sobre o fim do casamento:

Lucas Lima fez questão de defender a ex-esposa diversas vezes em suas redes sociais. Em um post no Instagram, o artista chegou a compartilhar um vídeo de quando dançou em cima de uma mesa durante o casamento de amigos e escreveu um texto pedindo o fim dos comentários negativos sobre sua separação, justamente por conta da 'liberdade'.

"Olha como o sorriso tá diferente, mais aberto… que homem livre… sem as amarras da ex… finalmente se divertindo, mostrando quem ele realmente é, vivendo pela primeira vez… Só que em 2022, num casamento de amigos e com a então esposa dando risada e se divertindo junto. E não é como se esse vídeo fosse secreto”, ele lamentou os comentários sobre a ex.

“Eu postei nos stories na época. Mas na época não dava pra usar isso pra falar mal da Sandy. É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre pra bater na mulher, sempre culpando a mulher. Eu tô feliz, a Sandy tá feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário”, Lucas defendeu e rasgou elogios para Sandy.