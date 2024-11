Lucas Lima abre o jogo sobre dívida de condomínio de seu apartamento

Lucas Lima responde qual é a situação dos rumores de que teria uma dívida por falta de pagamento do condomínio de seu apartamento

O cantor e músico Lucas Lima foi surpreendido com a notícia de que tinha uma dívida de condomínio em seu apartamento em São Paulo. De acordo com o colunista Alessandra Lo-Bianco, o artista estaria sob risco de ser despejado por causa da falta de pagamento. Porém, ele esclareceu que tudo foi uma confusão de emails.

Em contato com o Portal Leo Dias, Lima contou que já pagou a dívida do condomínio e que atrasou o pagamento porque os boletos foram enviados para um email que ele não tem mais acesso. A dívida dele era de R$ 2,7 mil, correspondente a seis meses de condomínio.

"A construtora estava mandando os boletos para um email que eu não uso mais. Há algumas semanas, fui contatado por carta sobre o caso e resolvi a burocracia. Ou seja, já tava tudo resolvidinho", disse ele.

Lucas Lima nega rumores de affair

O cantor e músico Lucas Lima surgiu nas redes sociais para desmentir os novos rumores sobre sua vida pessoal. Separado da cantora Sandy há mais de um ano, ele foi apontado como affair de uma produtora de TV, Julia Martins. Porém, ele negou o suposto romance e disse que Julia é uma amiga e ela tem namorado.

A declaração de Lucas foi feita nos stories do Instagram nesta quinta-feira, 21, quando ele chegou no hotel antes de se preparar para o show da Família Lima nesta noite em Nova Mutum. O artista afirmou que descobriu o boato pela imprensa e que não quer mais ter que desmentir as informações na internet. "Fui informado pela imprensa que, pela terceira vez, tenho um affair com a Julia, minha amiga, que namora, inclusive. Pela terceira vez fui informado que esse affair existe. Obrigada pela informação”, disse ele, em tom irônico.

Logo depois, ele voltou a falar do assunto para deixar bem claro que não existe affair e desabafar sobre os boatos envolvendo sua vida pessoal. “Eu já tomei várias vezes a decisão de parar de desmentir boato mentiroso. Quando tu não desmente, quer dizer que aquilo é verdade. Baita lógica… Só estou insistindo no negócio da Julia, porque ela é minha amiga há muito tempo e a gente ainda vai conviver muito. A gente ainda vai surfar no Rio de Janeiro, a gente vai trabalhar junto", afirmou ele.

E completou: "E esse tipo de boato causa do desconforto gigantesco na parte profissional e na parte pessoal também. As pessoas têm vida e não tem nada a ver com isso. Eu sei exatamente porque vocês fazem esse tipo de manchete e quem querem atingir, a gente sabe. É muito chato, muito desconfortável e desgastante. Eu vou parar de desmentir, toca o barco. Fala o que vocês quiser, mas tenta evitar, as pessoas têm vida. É muita sacanagem".