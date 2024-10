Lucas Buda se pronuncia após Camila Moura revelar traição do ex-BBB no passado

Ex-BBB Lucas Buda lamentou a onda de ataques direcionados a ele em 'A Fazenda 16' após declaração polêmica da ex, Camila Moura

Ex-participante do BBB 24, Lucas Henrique, o Buda, usou as redes sociais na terça-feira, 15, para se pronunciar a respeito da declaração polêmica de Camila Moura em 'A Fazenda 16'. Mais cedo, a peoa revelou aos colegas de confinamento que descobriu uma traição do ex-marido no passado.

Na ocasião, Camila conversava com Gizelly Bicalho na sede quando o assunto 'Lucas Buda' veio à tona. A influenciadora digital e professora, então, contou que ele a traiu com a mãe de um ex-aluno. Além disso, ela também comentou sobre o flerte do ex-BBB com Giovanna Pitel no programa da TV Globo.

Buda, por sua vez, rompeu o silêncio e falou publicamente sobre os comentários da ex-companheira. Por meio de seu Instagram oficial, Lucas resgatou momentos em que outros participantes de 'A Fazenda 16' o mencionaram e lamentou a onda de ataques vinda de pessoas que não o conhecem.

"Essa é a última vez que eu venho aqui falar sobre isso. Estou trabalhando, estou seguindo minha vida, tentando correr atrás dos meus sonhos. Obviamente eu perdi o reality [BBB], fui eliminado por consequência das atitudes que tomei lá dentro, tenho plena consciência disso. O problema é as pessoas acharem que a minha vida se resume àqueles meses", iniciou.

++ Lucas Buda fala de vida financeira e revela acordo com a ex Camila Moura

"Tenho uma história antes e tenho uma história depois. Estou construindo minhas coisas, batalhando muito. É lamentável os xingamentos e ofensas que são direcionadas à mim, que incentivam hate e cancelamento. Ainda mais vindo de pessoas públicas que conhecem muito bem como funciona a internet", continuou ele, se referindo à conversa dos confinados em 'A Fazenda 16'.

Na legenda da publicação, Lucas Buda reforçou que reconhece seus erros e está tentando seguir a vida. "Já dei inúmeras entrevistas falando sobre meu antigo relacionamento e como errei, já pedi desculpas publicamente e em conversas privadas", escreveu.

"Reconheço minha responsabilidade, estou vivendo as consequências disso. Uma conversa que aconteceu no dia 14/10 passou muito do limite do respeito e decidi me pronunciar sobre isso. Não quero levantar pauta, nem cancelamento e hater de ninguém, só quero seguir minha vida e meu trabalho", finalizou.

Vale lembrar que Camila Moura oficializou o divórcio com Lucas Henrique enquanto ele estava confinado no BBB 24. Ele só soube do fim da união após ser eliminado do reality show da Globo.

Confira o pronunciamento completo do ex-BBB Lucas Buda: