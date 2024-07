Lucas Buda abre o jogo sobre sua relação com Camila Moura após divórcio

Meses após o divórcio de Camila Moura, Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, abriu o coração sobre sua vida amorosa e falou sobre a relação com a ex

Meses após o divórcio de Camila Moura, Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, abriu o coração sobre sua vida amorosa. Durante uma entrevista ao portal GShow, ele contou que está aberto a conhecer pessoas novas e também falou sobre a relação com a ex, com quem mantém contato em razão da guarda compartilhada dos pets.

"Solteiros conhecem pessoas e estou aberto a conhecer novas. Não estou ficando com ninguém de forma fixa. Tenho receio da pessoa se aproximar por engajamento, tenho tido cuidado para conhecer pessoas por causa disso. Sonho em me casar de novo, com certeza, mas não agora", detalhou.

Sobre a relação com Camila, ele respondeu: "A gente tem uma relação amigável, temos dois cachorros que a gente tem cuidados. Nada além disso. A gente está seguindo a vida separados."

Sonho de ser pai

Recentemente, o professor de capoeira ficou sabendo que poderia ser pai do bebê que Nina Capelly, prima de MC Bin Laden, estava esperando. Mas, infelizmente, a influenciadora usou as redes sociais para revelar que perdeu o bebê. Buba, que teve um rápido relacionamento com ela, disse que estava.

"Hoje estou conformado e entendendo que é isso. Fiquei animado com a possibilidade de ser pai, mas sei que até os 3 meses de gravidez tem esse risco, então a gente sabia da possibilidade de acontecer. Acredito no que ela falou e ia confirmar a partir de um teste do DNA", explica.

"A notícia me pegou muito porque quero ser pai um dia. Não conheci meu pai biológico, isso me afetou durante muito tempo da minha vida, hoje lido melhor com isso. Quero ser o pai que não tive", completou o ex-participante do Big Brother Brasil.

Veja uma publicação recente de Lucas Henrique no Instagram: