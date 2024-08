Lorena Maria, namorada de Mc Daniel, é acusada de dar golpe e rebate

Lorena Maria e Mc Daniel anunciaram que serão papais em breve e a influencer já tem recebido algumas críticas nas redes sociais

Na última segunda-feira, 19, Mc Daniel e Lorena Maria anunciaram que serão papais. Porém, não demorou muito para que a influencer começasse a receber algumas críticas.

Em um dos vídeos em que ela aparece mostrando a barriguinha da gestação, Lorena foi acusada de ter dado um golpe. "O golpe mais rápido do mundo", escreveu uma internauta. E a famosa fez questão de rebater. "Quem precisa dar golpe são vocês que são duras", disparou ela.

Em seu Instagram Stories, Lorena Maria ainda fez questão de compartilhar uma mensagem religiosa sobre proteção. "Que o Rei do universo abençoe, proteja das palavras malditas, proteja das brechas do maligno. Que proteja dos perigos, dos riscos, de tudo ruim. Que as grandes mãos de Deus envolvam e façam justiça, e que a lei da semeadura siga seu percurso".

Reflexão

À espera do primeiro filho com MC Daniel, Lorena Maria compartilhou com seus seguidores as dificuldades que tem enfrentado durante a gravidez na última segunda-feira, 19. Em suas redes sociais, a influenciadora digital e empresária apareceu chorando e contou que ainda está "tentando entender" as mudanças e os desafios dessa nova fase.

Por meio dos stories do Instagram, Lorena Maria compartilhou um vídeo em que aparece se olhando no espelho com uma lingerie branca. Enquanto admira a barriguinha da primeira gestação começar a apontar, ela começa a chorar e leva a mão ao rosto. Na legenda, a modelo refletiu sobre as dificuldades para compreender e aceitar a nova etapa de sua vida.

“Chorando muito tentando entender, aceitar. Meu alívio foi o papai, a família do papai, minha família”, Lorena contou que recebeu o apoio do namorado e também de sua família durante os momentos difíceis. Na sequência, ela brincou com as seguidoras que estava com medo da "gravidez na adolescência", apesar de já ter 24 anos.