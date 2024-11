Lorena Comparato entrega curiosidades sobre vida pessoal: ‘Fui diagnosticada’

Em entrevista à Contigo! Novelas, atriz de Rensga Hits, Lorena Comparato, revelou 15 curiosidades sobre vida pessoal e profissional

A cantora sertaneja de Rensga Hits, série do Globoplay, Lorena Comparato, revelou à Contigo! Novelas 15 curiosidades sobre sua vida pessoal e profissional. Confira:

1 - “Nasci em Lisboa, Portugal, mas fui registrada em Sintra. Minha mãe achou que eu ia dizer que nasci em Sintra, mas sempre dei todos os detalhes”

2 - “Na minha primeira peça de teatro, aos 6 anos, eu me neguei a fazer duas personagens. Até o diretor da escola veio me pedir para atuar, mas eu fui convicta em minha decisão”

3 - “Antes dos 10 anos, cantei Heal The World, do Michael Jackson, na frente da escola toda segurando um globo de plástico com um grande band-aid em cima”

4 - “Meu joelho saiu do lugar quando tinha 15 anos. Perdi a oportunidade de fazer a Roxie Hart na produção de teatro do musical. Até hoje sonho em fazer essa personagem”

5 - “Na adolescência, eu e a Marcella Rica escrevemos mais de 15 músicas – não lançadas – juntas”

6 - “Saí da TV Globinho porque ganhei a bolsa de estudos Student Leaders of the Future, nos Estados Unidos”

7 - “Quando fiz intercâmbio de interpretação na UCLA, ensinei xingamentos em português para todosos gringos”

8 - “Em Pé na Cova fiz teste para ser filha do Miguel Falabella, passei para ser filha do vizinho e acabeifazendo a mulher do Miguel, papel escrito para Claudia Jimenez".

9 - “Nerd convicta, na pandemia, me tornei mestra em Artes Cênicas pela escola Célia Helena”.

10 - “Mesmo sendo atriz, produtora, diretora e roteirista, me formei em Publicidade”.

11 - “Furei o olho gravando uma cena vestida de E.T. em Cine Holliúdy, mas a córnea recuperou rapidamente”.

12 - “Escrevi um livro chamado ACT - Artistas da Cena no Trabalho, que espero lançar em breve”.

13 - “Em 2023, gravei uma música autoral com meu namorado, Arthur Deucher, em Los Angeles, que ainda não lançamos".

14 - “Já dei muita aula particular de matemática, física, química e biologia em inglês”.

15 - “Fui diagnosticada com TDAH e isso ajudou a explicar minha completa falta de memória, atrasose talento de perder coisas”

