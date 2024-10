Lore Improta abre o jogo sobre boatos de crise no casamento com Léo Santana

Nas redes sociais da Lore Improta, o casal esclareceu neste sábado, 05, os rumores de crise no casamento após aniversário de Liz, de três anos

Neste sábado, 05, Lore Improta abriu o jogo nos Stories do Instagram, sobre os boatos de crise com Léo Santana, após fãs começarem a dizer que eles estariam distantes um do outro desde a festa de aniversário de Liz, que completou três anos no final de setembro. Bem-humorados, os dois, que estão em Miami, nos Estados Unidos, fizeram questão de esclarecer a situação e acabar com os boatos.

"Bom dia! Bom dia, baby!", disse Lore, sendo complementada por Léo. "Vamos cuidar da vida alheia, deixar a vida dos outros", afirmou ele. "Vamos cuidar da vida alheia ou vamos deixar", questionou ao marido. 'Vamos deixar. Vamos cuidar da própria "vda", divertiu-se dele.

"Gente, eu estava falando com Léo aqui, vocês criam umas fanfics, na cabeça de vocês, que é muito engraçado. Criaram uma fanfic que a gente estava brigando, desde o aniversário de Liz, que a gente estava muito separado na festa. Aí eu falei, 'gente, como assim? A gente tem que dar conta de não sei quantos convidados, receber todo mundo, enfim", comentou Lore.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Léo Santana opinou que é natural um desentendimento de vez em quando. "E se tiver? Qual o problema? Casal briga normal. Oxe, se chateiam um com o outro. Mas não é o nosso caso", garantiu o artista. "Não muito, né?", completou Lore. "Graças a Deus", continuou Léo.

Lore contou que uma seguidora chegou a analisar uma foto dos dois, cravando que os dois estariam "muito frios". ""Gente, que loucura. Eu estava comentando com Léo agora: 'Meu amor, próxima foto a gente tem que estar muito agarrado, porque estão achando que a gente está separado, que estamos fingindo'", brincou Lore.

O cantor ainda aconselhou os fãs e seguidores do casal: "Vai cuidar da própria vida, gente. Deixa a vida dos outros. Estamos bem, graças a Deus. Há 8 anos, graças a Deus. Volto a dizer, casal discute, se chateia um com o outro, mas é normal. E volto a dizer, não é o nosso caso. Estamos bem, graças a Deus. Mas, às vezes acontece, e está tudo bem. Vai cuidar da vida sua, mulher. Ah, que nada", concluiu o artista.