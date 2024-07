Longe de casa, João Gomes homenageia família e declara saudade

Seguindo sua rotina de shows, o cantor João Gomes se declarou para a namorada, Ary Mirelle, e para o filho dos dois, Jorge, de 6 meses

João Gomes segue a cumprir a rotina de artista e, para isso, teve que deixar a família em casa, que não deixa de ser lembrada por ele. Nesta segunda-feira (22), o cantor encantou os seguidores ao compartilhar uma homenagem para a namorada, Ary Mirelle, e para o filho dos dois, Jorge, de 6 meses, ao som de Porta Retrato, música de autoria do artista.

"Que coisa boa ter vocês na minha vida", escreveu o artista na publicação. Mesmo distante, João costuma publicar cliques do filho e de Ary, além de se mostrar ativo nas publicações da namorada, sempre a enchendo de elogios.

No vídeo, o artista faz uma transição, onde aparece a princípio rodeado pelos fãs em um show e posteriormente em casa com a família. Na música, o artista fala sobre saudade, algo com o que tem lidados recentemente: "A saudade serve só para machucar/ Ouço sua voz no meu celular/ Contando as horas e os minutos para você chegar".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Gomes 🎙️ (@joaogomescantor)

Nos comentários seguidores se derreteram pelo trio: "Oh amor, que vídeo lindo. Eu amor vocês. Estou feliz pela família que contruímos", comentou Ary Mirelle. "Amo essa família. Que Deus proteja e abençoe vocês sempre", escreveu um fã. "Você tem felicidade nos seus olhos", pontuou o outro.

João e Ary celebram os 6 meses de Jorge

Criativos nas ideias de festas temáticas para o filho, recentemente, Ary e João deixaram os fãs babando com o tema escolhido para o mesversário de seis meses de Jorge. O casal se caracterizou como os personagens de Demon Slayer, um anime do gosto da família, para comemorar o momento com o filho.

Em outras ocasiões, os dois já haviam incorporado outros personagens para celebrar os meses de vida do pequeno. João e Ary se fantasiaram como os personagens de Naruto, One Piece e Lilo & Stich.