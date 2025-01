Longe das novelas, José Mayer faz rara aparição em vídeo descontraído

O ator José Mayer compartilhou com os fãs um vídeo de um momento descontraído na piscina de sua casa: 'Vida a vida'

O ator José Mayer fez uma rara aparição nas redes sociais na tarde de quarta-feira, 29, para compartilhar com o público um registro atual. O artista, que está longe das novelas desde 2017, reapareceu em um momento descontraído enquanto aproveitava um dia de piscina em sua casa, no Rio de Janeiro.

Em seu perfil oficial no Instagram, Mayer publicou um vídeo falando sobre o tempo quente do local. "Gente, esse janeiro tem sido realmente quente aqui no Rio. Mas, às vezes, como hoje, quarta-feira, cai uma chuva suave no fim da tarde", iniciou o veterano.

"E não há nada mais gostoso que nadar com chuva. Viva a vida", completou o ator, finalizando o registro com um mergulho na piscina. Nos comentários da postagem, diversos internautas deixaram mensagens a José Mayer e ressaltaram a falta que sentem dele nas telinhas.

"Você é gigante, José! É isso aí, viva a vida", declarou um seguidor. "Grande ator! Saudades imensas", disse outro. "Que pena não te ver nas telinhas. Bençãos pra você, assim você aproveita mais a vida e o que Deus lhe deu", escreveu um terceiro.

Vale lembrar que o último trabalho de José Mayer nas novelas foi em 'A Lei do Amor', da TV Globo. Atualmente, o veterano pode ser visto nas reprises de 'Tieta' (1989), nas tardes da emissora, e em 'Viver a Vida' (2009), exibida no canal Viva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Mayer (@josemayerarte)

José Mayer nega rumores de que foi convidado para nova novela

Recentemente, o ator José Mayer se pronunciou após rumores de que havia recebido um convite de Aguinaldo Silva para fazer uma participação especial em Três Graças movimentarem os bastidores da TV.

Afastado das novelas há quase 8 anos, ele abriu o jogo sobre o assunto e reforçou, em contato com a CARAS Brasil, que não foi convidado para integrar o elenco da próxima trama do autor, que deve estrear no horário das 21h, em 2026; confira detalhes!

Leia também: Aguinaldo Silva fala sobre suposto convite a José Mayer e faz alerta sobre notícias