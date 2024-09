Lisandra Souto abraça maturidade e anuncia projeto em família: 'Apaixonada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lisandra Souto conta o que não pode faltar em rotina de beleza e revela futuro lançamento em família

Lisandra Souto é referência em beleza, principalmente quando falamos de cuidados com a pele e sobrancelhas impecáveis. Há poucos meses de completar 50 anos, a atriz sucesso da Globo nos anos 90, conta em entrevista à CARAS Brasil, quais são os seus cuidados essenciais com a pele e sobrancelha e revela futuro projeto em família.

Apesar de algumas pessoas se incomodarem com o envelhecimento, Lisandra conta à CARAS Brasil que o assunto não é um tabu para ela: "Eu não tenho medo de envelhecer, eu acho que envelhecer faz parte da nossa vida, do nosso viver. Esteticamente, eu vou sempre estar buscando recursos para envelhecer super bem. E em relação a minha vida, eu acho que a gente ganha maturidade, ganha conhecimento." explica.

Foto: Lu Makeup

A artista que iniciou nas telinhas com apenas 9 anos faz questão de ressaltar a importância dos cuidados com a pele e coloca como item essencial, o protetor solar: "Eu tenho muita preocupação com a pele, tenho muito cuidado. Não fico sem protetor solar, eu uso até para ficar dentro de casa no celular. Estou sempre passando protetor solar e isso há muitos anos.", além da skincare, Lisandra ressalta que é acompanhada por dois dermatologistas há anos.

Assim como a pele, a atriz ressalta a importância dos cuidados com a sobrancelha: "Eu sempre tive uma sobrancelha muito grossa no começo e as pontas afinadas demais em comparação ao começo. Então eu sempre tive que ter um cuidado específico para que elas ficassem mais harmoniosas.", explica.

Foto: Lu Makeup

Recentemente, a atriz realizou um novo procedimento na sobrancelha com a Lu Makeup, especialista no assunto. O procedimento consiste na remoção de fios de cabelo da nuca e a inserção deles na sobrancelha: "Eu fiz o transplante de sobrancelha. Foi um procedimento super tranquilo, em um centro cirúrgico, com acompanhamento médico e a Lu à frente de tudo.", conta Lisandra.

E tece elogios à profissional responsável pelo procedimento: "O trabalho da Lu é fantástico. Ela tem esse cuidado de manter a sua expressão (...) Eu tinha uma preocupação, porque eu não queria mudar minha expressão, eu queria continuar com o meu rosto do jeito que era."

Realizada com os anos de carreira bem sucedidos e a família, Lisandra comemora com antecedência a chegada dos 50 anos: "Muito grata a Deus por chegar aos 50 anos com saúde, com meus filhos, meu marido, com a minha família ao meu lado, com a minha vida realizada.", afirma.

Ainda em entrevista à CARAS Brasil, Lisandra revela um novo projeto que está desenvolvendo com sua filha e sua enteada: "Nós estamos criando uma marca de maquiagem, desenvolvendo todos os produtos (...) Nós queremos vender para o público aquilo que a gente procura quando vai comprar uma maquiagem, então estamos desenvolvendo aquilo que a gente deseja."

Sem maiores detalhes, Lisandra revela também que o lançamento da marca está previsto para o início de 2025.