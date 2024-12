Lily Allen diz que se alimentar se tornou um problema: 'Não estou comendo'

A cantora Lily Allen causou preocupação no fãs ao fazer um desabafo sobre sua saúde mental e contou que está enfrentando problemas para se alimentar

A cantora Lily Allen causou preocupação no fãs ao fazer um desabafo sobre sua saúde mental. Durante uma participação no podcast Miss Me?, a artista, que mora atualmente em Nova York com o marido, o ator David Harbour, e as duas filhas dela, Ethel, 13 anos, e Marnie, de 11 anos, confessou que parou de comer desde que se mudou para os Estados Unidos.

"Estou passando por um momento difícil nos últimos meses e minha alimentação se tornou um problema", disse Allen, que continuou: "Minha terapeuta e eu conversamos sobre isso e ela me perguntou: ‘desde quando isso vem acontecendo?’. E eu disse: ‘bem, há uns três anos, na verdade’. E ela disse: ‘OK, por que você não mencionou isso antes?’".

“Não é que estou mentindo sobre isso. É só porque não parece estar no topo da lista de coisas importantes sobre as quais preciso falar, mas obviamente deveria estar”. Em seguida, ela confessou que não constuma falar sobre seu quadro geral. "Isso também é algo sobre meu TDAH, que eu não vinculo as coisas. E também, meu corpo e meu cérebro são duas coisas muito separadas para mim", contou.

"Eu sei que muitas pessoas sentem que essas duas coisas estão muito conectadas uma à outra, mas para mim é muito diferente. Eu passo muito tempo na minha cabeça, e não muito tempo pensando sobre meu corpo”, analisou. “Não estou em um ótimo lugar mentalmente no momento e não estou comendo”, disse Allen.

Sem fome?

A cantora completou sobre o assunto: “Não estou com fome. Obviamente, estou com fome, mas meu corpo e meu cérebro estão tão desconectados que o meu corpo... As mensagens de fome não estão passando do meu corpo para o meu cérebro. Não estou evitando comida, só não estou pensando nisso porque estou muito na minha cabeça. Meu corpo está, tipo, alguns passos atrás de mim”.

