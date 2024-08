A cantora Lily Allen fez um comentário polêmico em seu podcast Miss Me?. No episódio que foi ao ar na última quinta-feira, 22, a artista relembrou que devolveu uma cachorrinha que adotou depois que ela estragou os passaportes da família.

Ela falou sobre o assunto enquanto convresava com o coapresentador convidado, Steve Jones, que expressou sua vontade de levar um novo animal para casa. Em seguida, a cantora relembrou sua experiência. Ela e o marido, o ator David Harbour, adotaram o pet durante a pandemia da Covid-19.

No entanto, o animal foi levado de volta ao abrigo após comer os documentos dela e de seus filhos. “Nós na verdade já adotamos um cachorro, mas ela comeu o meu passaporte e a levei de volta para o abrigo. Ela comeu os três passaportes, nos quais estavam os nossos vistos. Não consigo dizer a quantidade de dinheiro que me custou substituir tudo, porque foi na época da Covid e foi um pesadelo absoluto”, recordou.

E acrescentou: “Como o pai das minhas filhas mora na Inglaterra, eu não consegui que elas voltassem a ver o pai por uns quatro, cinco meses, porque esse cachorro tinha comido os passaportes delas. Eu simplesmente nã conseguia olhar para ela. Eu pensava: "você arruinou minha vida".

Segundo ela, passaportes não foram a única coisa que a cachorra comia. "Ela era uma cadela muito mal comportada e eu realmente tentei muito com ela, mas não deu certo e os passaportes foram a gota d'água, por assim dizer", encerrou. Com informações do portal Hugo Gloss.

A fala repercurtiu na web e não faltaram críticas. Até a organização não-governamental PETA, voltada para a causa animal, se manifestou sobre o assunto e lamentou a atitude.

After @lilyallen revealed she returned her adopted dog to the shelter for chewing the families’ passports, PETA is begging the singer not to get another puppy.💔



We’re sending Lily a mechanical toy dog, which requires none of the round-the-clock care a real-life puppy does. pic.twitter.com/KbsnW6ei0I