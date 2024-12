Lily Allen relembra momento delicado envolvendo vício em álcool

A cantora Lilly Allen, que está sóbria há cinco anos, relembrou um momento delicado que enfrentou durante o seu vício em álcool

A cantora Lily Allen está celebrando cinco anos de sobriedade e relembrou um momento delicado que enfrentou quando era viciada em álcool. Após uma noite de bebedeira, a artista foi gritar na porta da casa do seu ex-marido Sam Cooper.

O episódio incomodou até mesmo as filhas de Lily, Ethel Mary, de 13 anos, e Marnie Rose, de 11, que estavam sob a guarda do pai na época.

"Fui até a casa dele e comecei a gritar com ele. Acordei as crianças, sabe, eu realmente perturbei minhas filhas. Elas se lembram disso. E elas sabem que eu estava embriagada na época e que é importante que a mamãe evite situações do tipo", disse ela em entrevista ao jornal The Times.

Em seguida, Lily também relembrou quando um amigo perguntou se ela precisava de uma gin tônica. Foi nesse momento que ela decidiu buscar ajuda.

"Lembro de sentir muita raiva. Quando esse amigo foi para o banheiro eu pensei: 'Por que me sinto tão brava por alguém insinuar que eu preciso desse drinque?' E é porque eu precisava. A bebida realmente me controlava. Eu não me sentia mais no controle do meu próprio destino. Fui a uma reunião na manhã seguinte", afirmou.

Atualmente, Lily Allen tem um relacionamento com o ator David Harbour desde 2019.

Polêmica

Após enfrentar uma onda de críticas depois de ter revelado que devolveu um cachorro resgatado, a cantora Lily Allen usou seu perfil no X, antigo Twitter, para se pronunciar. O pet chamado Mary foi adotado pela artista e seu marido, o ator David Harbour, em 2021.

Segundo ela, a imprensa tratou o assunto com uma narrativa "criada para causar indignação pública". "Recebi algumas mensagens realmente abomináveis, incluindo ameaças de morte", lamentou ela, que mencionou que os comentários ofensivos inundaram seus perfis nas redes sociais.

"Estou bem, mas foram alguns dias muito difíceis que impactaram a mim e a minha família", escreveu Allen. A cantora ainda revelou que Mary desenvolveu ansiedade de separação e não podia ficar sozinha por mais de 10 minutos, que começava a apresentar comportamento destrutivo.

"Ela fazia 3 caminhadas longas por dias, com a família e um passeador. Trabalhamos com o abrigo do qual a resgatamos, que nos encaminharam para um especialista em comportamento, e depois de muitos meses e dedicação, todos concordaram que a minha casa não era a mais adequada para Mary", detalhou.

A artista explicou ainda que o animal está morando com uma pessoa conhecida. "Não conseguimos atender às necessidades de Mary, e sua felicidade e bem estar foram fundamentais para tomarmos a decisão, por mais difícil que fosse".

