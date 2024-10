Letícia Cazarré desabafa sobre seus sacrifícios para cuidar dos filhos: ‘Não é fácil’

Letícia Cazarré desabafa após cancelar planos para cuidar de um dos filhos e reflete sobre seus sacrifícios para ‘servir a família’

Nesta sexta-feira, 4, Letícia Cazarré usou as redes sociais para abrir o coração sobre os “sacrifícios” que faz para cuidar dos seis filhos com Juliano Cazarré. Após cancelar seus planos para cuidar de um dos meninos que estava gripado, ela refletiu sobre a dificuldade de conciliar a maternidade e ter que abrir mão dos próprios desejos em prol das crianças.

Através dos stories do Instagram, Letícia explicou que tinha alguns compromissos marcados, mas precisou cancelar mais uma vez. Segundo a stylist, seus filhos estão adoecendo há três semanas, e a cada hora um novo herdeiro aparece com algum sintoma. Por isso, ela refletiu sobre seus sacrifícios e afirmou que não é fácil servir a família, apesar de ter feito essa escolha.

"Embora ache muito bonita essa história de servir a família, servir os filhos, ter uma família numerosa é o que a gente sentiu o que deveria fazer diante das nossas crenças, dos nossos valores, mas isso não é fácil”, disse a stylist e influenciadora digital, que tem seis filhos com o ator global e se dedica principalmente aos cuidados da família.

“É difícil, é uma entrega diária, assim como ser mãe de uma pessoa que precisa de muitos cuidados de saúde, uma paciente de alta-complexidade, não é fácil, precisa de muita entrega e sacrifício. O mais comum na minha vida hoje é que eu deixe de fazer algo que eu queria fazer para cuidar dela ou dos outros filhos", a stylist desabafou.

Por fim, Juliana declarou que apesar dos desafios, ela é muito grata pela família: “Eu tenho que fazer o melhor que puder com todos esses dons e talentos. Muitas vezes, fazer o melhor que eu puder significa deixar um pouquinho de lado a minha vontade, deixar um pouquinho para frente os meus planos pessoais, os meus planos de carreira e cuidar do que preciso ser cuidado”, afirmou.

Vale lembrar que Letícia Cazarré e Juliano Cazarré são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 6 meses. A menina caçula nasceu com uma condição rara em seu coração e por isso, a influenciadora digital destacou que ela é uma ‘paciente de alta-complexidade’.

Letícia Cazarré revela que não tem babás diariamente.

Nesta quinta-feira, 03, Letícia Cazarré gravou stories esclarecendo e rebatendo as críticas que recebeu ao postar um vlog de um dia com exame. A mulher do artista global então falou que leu pessoas julgando que ela tem a rotina que tem por ter várias babás. Ela esclareceu que só tem apenas uma funcionária aos finais de semana.

"Primeiro, a pessoa nem sabe se eu tenho babá, segundo, ela nem sabe se eu tenho mais de uma, como é que ela pode dizer que eu tenho babás? Não, eu não tenho babá durante a semana, eu cuido dos meus filhos, eu e o meu marido, na sexta noite chega a nossa babá folguista e fica o fim de semana, porque a gente é um ser humano”, desabafou.