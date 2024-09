Leonardo surpreende ao mandar recado para Gusttavo Lima

O sertanejo Leonardo usou suas redes sociais para compartilhar um recado para Gusttavo Lima, que completou 35 anos nesta terça-feira, 4

O sertanejo Leonardo usou suas redes sociais para compartilhar um recado de parabéns para Gusttavo Lima, que completou 35 anos nesta terça-feira, 4, com uma festa em um iate de quase R$ 1 bilhão na Grécia. Em seu perfil no Instagram, o artista mostrou um vídeo gravado de dentro de um barco, enquanto pescava com amigos.

"Parabéns querido, você está aí no mar hebreu, vai ver a ventania que é aí. Me deixa aqui no Pantanal. Me deixa aqui nessa sofrência", brincou ele.

E os internautas deixaram comentários como "Gente o Leonardo é aquele cara que todos nós gostaríamos de ter como amigo,o cara é sensacional!", disse uma. "Só queria ser sua amiga. Kkkkkk. Que vibe boa", disse outra.

Veja:

Andressa Suita mostra passeio em iate com Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima celebrou seus 35 anos em grande estilo. O sertanejo apareceu com a esposa, a modelo e influenciadora Andressa Suita, a bordo do superiate de luxo Project X, em Mykonos, na Grécia.

Nas fotos compartilhadas por Andressa Suita, os dois aparecem curtindo o dia ensolarado fazendo passeios de jet-ski, mergulhando no mar e, é claro, pegando um sol no convés do iate com direito a jacuzzi e mais.

De acordo com informações divulgadas pelo UOL, uma diária no Project X custa cerca de € 200 mil (equivalente a R$ 1,2 milhão). Para compra, o superiate é vendido a partir de € 160 milhões (mais de R$ 993 milhões pela cotação do dia, ou seja, quase R$ 1 bilhão).

Com 88 metros de comprimento, o iate conta com decks em cascata, deck deck aberto de popa com piscina e uma estrutura distinta em forma de 'X' no centro da embarcação. Tem também piscina com paredes de vidro, jacuzzi privativa e piscina de spa com vista para o deck, que acomoda até dez pessoas. E um elevador de vidro, suíte VIP, ginásio iluminado, sete cabines de hóspedes, bar, spa e sauna. Veja as fotos