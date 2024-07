Leo Dias revela qual é a fofoca que as pessoas mais gostam de ler

Durante o programa The Noite, do SBT, o colunista Leo Dias revela qual é o tipo de fofoca que mais funciona na internet e fala de sua relação com Cariúcha

O colunista Leo Dias e a apresentadora Cariúcha são os convidados do programa The Noite, de Danilo Gentili, desta quarta-feira, 17. Na atração, ele foi questionado sobre qual é o tipo de fofoca que as pessoas mais gostam de ver na internet e respondeu na lata.

“Cara, são as notícias de traição. Mas não sou eu que acabo com o casamento de ninguém, é importante frisar. Sempre o mensageiro vira o culpado”, disse ele.

Além disso, Leo Dias falou de sua relação com Cariúcha, com quem já teve discussões no programa Fofocalizando, do SBT. "As pessoas perguntam muito se são reais. Já tivemos discussões reais no passado em que as pessoas levavam para a direção, reclamavam com os diretores. A gente, não. Briga e segura o choro. Ninguém leva para reclamar com o superior", afirmou.

Leo Dias, Cariúcha e Danilo Gentili - Foto: Divulgação / SBT

Leo Dias ficou emocionado no Fofocalizando

O colunista Leo Dias ficou emocionado e chorou no programa Fofocalizando, do SBT, na semana passada, ao falar sobre o caso da cantoraIza. Ele disse ao vivo que se desculpou com a artista por ter sido o responsável por levar as provas da traição para a equipe dela, o que culminou na separação dela de Yuri Lima.

“[Eu disse] Se cuida, cuida desse bebê. Eu pedi desculpas a ela. Iza, desculpa por ter sido eu a pessoa que levou tudo isso para a sua equipe. Eu fiquei muito mal”, disse ele, que enxugou as lágrimas.

Ao ver o colega comovido, a apresentadora Cariúcha defendeu Leo Dias e negou que ele tenha alguma culpa. "Não tem que pedir desculpa, quem tem que pedir é o canalha. Não se sinta culpado. A culpa é dele. A culpa não é sua, a culpa não é da Iza. A culpa é dele que não soube poupar uma mulher. Sabe o que é o momento de gravidez? É o ápice de uma mulher. Ele tinha que poupar esse momento”, afirmou ela.