La Cruz traz reggaeton com temas LGBT+ ao Brasil e confessa sobre Luísa Sonza: 'Uma surpresa'

La Cruz ganhou destaque internacional por abordar temas LGBTQIAP+ no reggaeton; em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ele detalha sobre carreira

Ascendendo na América Latina ao abordar temas LGBTQIAP+ no reggaeton, La Cruz (29) ganhou espaço internacional, chegando a colaborar com Luísa Sonza e subir no palco com a cantora no Rio de Janeiro. Na voz dele, as tradicionais músicas latinas cheias de sensualidade falam sobre amor e sexo, mas entre homens.

La Cruz é natural da Venezuela e visitou o Brasil pela primeira vez para cantar ao lado de Luísa Sonza em um show no Rio de Janeiro. Os dois se apresentaram para cerca de 8.000 pessoas no Qualistage, zona oeste da cidade. Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor confessa.

"Foi uma surpresa para mim, porque lembro que tivemos interação pelas redes sociais, mas depois um dia ela me escreveu e disse que queria que eu ouvisse uma música e para mim foi tipo: 'UAU'. Ela é uma estrela, adoro sua música, versatilidade, sinto que ela é totalmente única", revela.

'ME CONSIDERO PARTE'

La Cruz é conhecido por abordar temáticas LGBT+ em suas músicas, mas reforça que seu principal compromisso é tocas as pessoas com sua arte:"Eu me considero parte de uma comunidade, mas não coloco esse rótulo na hora de criar meus projetos e fazer música no sentido de que penso que, às vezes mais e outras vezes menos, eu só conto um pouco do que eu vivo e espero que as pessoas possam aproveitar isso. Se for uma música rápida, que aproveitem. Se for lenta, que sintam", declara.

"Sempre foi assim. Eu tenho um álbum que lancei em 2022, que é meu primeiro álbum, "A Huayra", e ele tem sons diferentes. E também conduz como minhas histórias pessoais. Lá está. Te conheci dançando, que é um dos temas que se tornou bastante conhecido e eu acho que vai continuar sendo La Cruz igual sempre", finaliza o cantor La Cruz.

