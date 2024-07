Kourtney Kardashian estaria afastada do filho mais velho após novo casamento

Segundo fontes, Kourtney Kardashian estaria enfrentando o afastamento do filho mais velho, Mason, após se casar com Travis Barker; saiba o motivo

Uma das estrelas do reality show ‘The Kardashians’, Kourtney Kardashian estaria sofrendo com o afastamento do filho mais velho, Mason, após seu casamento com Travis Barker. Segundo fontes, o novo relacionamento está impactando a relação entre mãe e filho, principalmente devido ao distanciamento da socialite com o pai do menino, Scott Disick.

Para quem não acompanha todos os passos da família Kardashian-Jenner, Kourtney é a mais velha das cinco irmãs. Desde o início do reality show, ela era casada com Scott Disick, com quem teve três filhos: Mason, de 14 anos, Penelope, de 12 anos, e Reign, de 10 anos. No entanto, após muitas idas e vindas, eles se separaram definitivamente em 2015.

Mesmo assim, Scott sempre foi muito querido pela família e até participava de alguns episódios do programa que acompanha a vida das irmãs. Ele também viajava com a ex-mulher e seus filhos durante as férias, algo que tem mudado desde que Kourtney se casou novamente com Travis Barker, que é baterista da banda Blink-182.

Agora, Kourtney prefere viajar apenas com seus quatro filhos, incluindo o pequeno Rocky Thirteen, fruto do seu casamento com Travis, e seu marido, deixando Scott de fora. Essa mudança parece ter deixado Mason bastante chateado, a ponto de ele ter recusado participar de uma viagem com a nova família materna para viajar com o pai.

Segundo fontes do Daily Mail, Scott, que atualmente mora com o primogênito, está bastante preocupado com o distanciamento entre Kourtney e Mason: “Scott sabe que Mason não queria sair de férias com a mãe por causa de Travis", um informante afirmou que o empresário tem medo da socialite criar uma ‘divisão profunda’ na família.

“Antes de Travis aparecer, Scott e Kourtney viajavam de férias com as crianças - não como um casal, mas como amigos dedicados aos filhos. Isso obviamente não vai acontecer de novo, e Scott acha que Travis não deveria ter problemas com férias em família se ele estiver confortável em seu casamento. Nossa, ele poderia até vir se quisesse”, a fonte informou.

"Em vez de cuidarem dos filhos juntos, como costumavam fazer, Scott acredita que está criando uma divisão mais profunda entre ela e seus filhos com Scott. Mason é um exemplo clássico disso. Ele mora com o pai e Scott deixaria qualquer um dos filhos morar com ele. É um ambiente muito mais estável", o informante completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Kourtney Kardashian revela motivo da cirurgia na gravidez:

Kourtney Kardashian surpreendeu ao contar o motivo para ter feito uma cirurgia durante a gravidez. Ela revelou que o procedimento foi feito em seu filho, Rocky, enquanto ele era um feto em sua barriga. Em um episódio da série The Kardashians, Kourtney contou que a cirurgia fetal foi uma emergência porque seu filho estava com líquido no pulmão.