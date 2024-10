Kim Kardashian defende os irmãos Menendez: ‘Não são monstros’

A socialite Kim Kardashian escreve carta aberta sobre os irmãos Lyle e Erik Menendez, que foram condenados à prisão perpétua

A empresária e socialite Kim Kardashian escreveu uma carta aberta para defender os irmãos Menendez, Lyle e Erik Menendez, que foram condenados à prisão perpétua em 1996 após matarem os próprios pais, os milionários José e Kitty Menendez, em 1989. Em um texto divulgado pela rede NBC News, Kardashian contou que foi visitá-los na prisão e definiu que eles não são “monstros”. Além disso, ela disse que eles foram alvos de injustiça na época do julgamento.

Kim Kardashian conheceu os Irmãos Menendez ao visitar a prisão na Califórnia junto com o atorCooper Koch, que interpreta Erik na série biográfica Monstros – A História de Lyle e Erik Menendez, da Netflix. Então, ela defendeu que eles devem ser ouvidos em uma reavaliação da sentença.

“O primeiro julgamento foi televisionado para todos verem, e o caso de Erik e Lyle se tornou entretenimento para a nação, seu sofrimento e histórias de abuso ridicularizados em esquetes no Saturday Night Live. A mídia transformou os irmãos em monstros e colírios sensacionalistas. Dois garotos ricos e arrogantes de Beverly Hills que mataram os pais por ganância. Não havia espaço para empatia, muito menos simpatia”, afirmou ela.

“Minha esperança é que as sentenças de prisão perpétua de Erik e Lyle Menendez sejam reconsideradas. Devemos isso aos meninos que perderam a infância, que nunca tiveram a chance de ser ouvidos, ajudados ou salvos”, disse ela, que completou: “Passei um tempo com Lyle e Erik. Eles não são monstros. Eles são homens gentis, inteligentes e honestos. Na prisão, ambos têm registros disciplinares exemplares. Os assassinatos não são desculpáveis. Quero deixar isso bem claro. Nem o comportamento deles antes, durante ou depois do crime. Mas não devemos negar que eles estão hoje, na casa dos 50. O julgamento e a punição que esses irmãos receberam foram mais adequados para um serial killer do que para dois indivíduos que suportaram anos de abuso sexual pelas mesmas pessoas que amavam e confiavam”.

E completou: “Não acredito que passar a vida inteira encarcerados fosse a punição correta para esse caso complexo. Se esse crime tivesse sido cometido e julgado hoje, acredito que o resultado teria sido dramaticamente diferente”.

O que aconteceu com os Irmãos Menendez?

Em 1989, os irmãos Lyle e Erik Menendez assassinaram os pais na mansão da família em Beverly Hills. Na época, eles tinham 21 e 18 anos. No julgamento, os dois alegaram que foram abusados sexualmente, fisicamente e emocionalmente pelos pais ao longo de suas vidas. Então, eles alegaram que o crime foi em legítima defesa.

Porém, os promotores da época informaram que os irmãos teriam cometido o crime para ficarem com a herança milionária da família. Isso porque eles gastaram extravagantemente depois do ato.

Recentemente, o promotor George Gascón, de Los Angeles, revelou que estaria revisando o caso dos irmãos para analisar supostas novas evidências sobre o crime. Com isso, uma audiência sobre a possibilidade de reabrir o processo foi marcada para o final de novembro.