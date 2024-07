Kelly Key passa perrengue em voo e detalha: "Tiveram que chamar a polícia"

A cantora Kelly Key usou as redes sociais para contar que passou por uma situação inesperada em um voo de volta para o Brasil

A cantora Kelly Key usou as redes sociais para contar que passou por uma situação delicada em um voo de volta para o Brasil. Nos stories do Instagram, ela disse que uma pessoa causou confusão ao se recusar a mudar de assento, o que levou à necessidade de acionar a polícia para resolver o problema.

"Parece que uma pessoa que não tinha condições de estar na saída de emergência se recusou a sair e não queria trocar de assento. Ela se recusou a mudar de assento e tiveram que chamar a polícia, porque ela começou a fazer escândalo, gente", contou a artista.

Que completou: "Agora, olha só, todo mundo tem que conferir as suas bagagens. A pessoa já saiu, tudo em ordem, acho que a gente segue". Em seguida, ela contou que deu tudo certo e a aeronave decolou.

Kelly Key revela fato inusitado em show

Recentemente, a cantora compartilhou um episódio inusitado em que duas crianças desconhecidas acabaram em sua van após um show. "Vou contar do dia que, no auge da carreira de shows, eu quase levei duas crianças para casa. Eu estava fazendo um show em um trio elétrico, mais de 40 mil pessoas", inicou.

"Acabou, eu entro na van, a equipe toda também e atrás deles, duas crianças: uma de 5 anos, outra de 3. Como essas crianças entraram na van? No meio da confusão, gente, ela foram parar lá dentro", continuou a artista.

"Quem jogou? Mãe? Pai? Não sei. A gente seguiu para o hotel com as crianças, olhei para a equipe e disse: "E agora, o que a gente vai fazer?". Fiquei com elas na recepção até esperar uma mãe chegar. A questão era: elas eram muito pequenas, não sabiam escrever, nem o número da mãe, nem falar direito Como eu ia encontrar a mãe dessas crianças?", continuou a cantora.

"Minha solução foi pedir para que elas desenhassem a rua delas. Eu comecei a perguntar o que tinha perto da casa delas e foi aí que a gente chegou, finalmente, na mãe. Elas me contaram que tinha uma padaria famosa na cidade do lado da casa delas. O pessoal da recepção do hotel foi até a padaria, encontra a casa das crianças e chama a mãe delas. Não sei quem ficou mais feliz: as crianças ou eu, porque já estava imaginando a responsabilidade que era ficar com elas ali", encerrou Kelly Key.