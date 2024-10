Kamilla Salgado mostra fotos do batizado de sua filha com Eliéser

Kamilla Salgado abriu um álbum de fotos e mostrou diversos momentos especiais do batizado da filha Victoria, fruto do seu relacionamento com Eliéser

Em suas redes sociais, Kamilla Salgado sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Em sua conta no Instagram, a ex-BBB mostrou diversas fotos do batizado da filha Victoria, de um ano, fruto do seu relacionamento com Eliéser Ambrósio.

Nas imagens, é possível ver a pequena ao lado dos pais e do irmão Bento, de quatro anos. Victoria também posou ao lado dos padrinhos e dos avós, e esbanjou fofura com um vestido branco.

"O dia do seu batizado. Que o Espírito Santo te guie, proteja e ilumine em cada passo da sua vida. Nossa Victoria foi batizada em uma manhã muito especial, com pessoas amadas, sua madrinha e seu padrinho vão sempre estar com você, minha princesa. Nós te amamos muito! Que seja o início de uma caminhada sempre ao lado de Cristo vivo! Foi emocionante e muito especial! Parabéns princesa", escreveu a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kamilla Salgado (@kamilla_salgado)

Festa luxuosa

Kamilla Salgado, ex-participante do BBB 13, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar alguns registros da festa de aniversário de sua filha caçula, Victoria Salgado Ambrósio, que completou um aninho recentemente.

Em seu Instagram, a influenciadora digital mostrou a família reunida para comemorar a vida da herdeira. Nos cliques, a aniversariante aparece sorridente ao lado da mamãe, do papai, o também ex-BBB Elieser Ambrósio, e o irmão mais velho, Bento Salgado Ambrósio, de quatro anos.

Para a festa, Victoria surgiu usando um lindo vestido rosa, além de uma tiara em formato de coroa de princesa. A decoração contou com muitas bexigas, flores, bolo e docinhos personalizados. "Um ano da nossa princesa!", celebrou Kamilla ao mostrar as imagens.

Ela completou se derretendo pela herdeira. "Victoria, você é uma menina meiga, carinhosa, esperta, amorosa, alegre, expressiva, muito sociável, divertida, adora dançar, gosta de dormir no tetê da mamãe, beijoqueira, ahhh são tantos adjetivos! Obrigada por ser nossa filha, nossa alegria, e tão amada e abençoada! Te amamos! Hoje no dia da sua festa quero também agradecer ao time maravilhoso que fez essa festinha ser inesquecível", completou.

Leia também: Filha de Kamilla Salgado surge fantasiada em fotos de aniversário