O cantor Justin Bieber movimentou as redes sociais ao compartilhar uma reflexão sobre crescimento pessoal; confira na íntegra

Nesta quinta-feira, 20, Justin Bieber despertou a curiosidade dos fãs ao publicar um texto reflexivo nas redes sociais . Casado com Hailey Bieber, o cantor abordou temas como maturidade, crescimento pessoal e as mudanças que vem enfrentando em sua vida.

"É hora de crescer! Mudar é sobre deixar ir, não se esforçar mais! Você está cansado de tentar seguir todas as regras na esperança de obter os resultados que deseja? Descobri que o amor é mais poderoso do que regras", iniciou Justin, que é pai de Jack Blues Bieber.

"Eu tentei seguir as regras. Não sou bom nisso. Mas você não precisa seguir regras para entrar em uma vida de amor, você apenas recebe. ENTRE NA VIDA DE AMOR! Deus sempre nos concede amor! É uma de Suas promessas! Ao receber o amor de Deus, você começa a mudar e passa a seguir o amor", prosseguiu o artista.

"Você não se esforça para amadurecer! Você deixa ir para amadurecer! Hoje, estou deixando ir e lembrando: o peso da mudança não está sobre mim. O peso está sobre Deus. Então, entrego todas as minhas inseguranças e medos a Ele nesta manhã, porque sei que Ele os recebe de bom grado. Estou pedindo a Jesus para, genuinamente, me ajudar simplesmente com o próximo passo hoje", finalizou.

Confira:

Justin Bieber publica mensagem enigmática. Foto: Reprodução/Instagram

Valentine's Day

Afastando os rumores de crise no relacionamento, o cantor Justin Bieber usou as redes sociais na sexta-feira, 14, para celebrar o Dia de São Valentim - ou Valentine's Day - ao lado da esposa, Hailey Bieber. Casados há seis anos, os dois são pais de Jack Blues Bieber, nascido em agosto de 2024.

Na web, Justin abriu um álbum de fotos ao lado da modelo. "Feliz Dia dos Namorados dos Biebers", escreveu ele na legenda da publicação, agitando os fãs.

"Amo vocês demais, meu Deus do céu", declarou uma seguidora brasileira. "Lindos, lindos, meus amores!", elogiou outra. "Vocês são os papais mais lindos que já vi", ressaltou mais uma.

