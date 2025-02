Sem crise! Justin Bieber afasta rumores ao celebrar Valentine's Day com Hailey Bieber

Apaixonado, o cantor Justin Bieber dedicou uma publicação especial para Hailey Bieber em celebração ao 'Valentine's Day'

Afastando os rumores de crise no relacionamento, o cantor Justin Bieber usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para celebrar o Dia de São Valentim - ou Valentine's Day - ao lado da esposa, Hailey Bieber. Casados há seis anos, os dois são pais de Jack Blues Bieber, nascido em agosto de 2024.

Na web, Justin abriu um álbum de fotos ao lado da modelo. "Feliz Dia dos Namorados dos Biebers", escreveu ele na legenda da publicação, agitando os fãs.

"Amo vocês demais, meu Deus do céu", declarou uma seguidora brasileira. "Lindos, lindos, meus amores!", elogiou outra. "Vocês são os papais mais lindos que já vi", ressaltou mais uma.

Confira a sequência de fotos:

Crise na relação?

O cantor Justin Bieber usou as redes sociais no último dia 21 para explicar por que deixou de seguir sua esposa, a modelo e empresária Hailey Bieber. Segundo ele, porém, o unfollow em Hailey não foi realizado por ele e sim por um hacker, que teria entrado em sua conta.

Nos stories do Instagram, ele explicou o que aconteceu: "Alguém entrou na minha conta e parou de seguir a minha mulher. Essas m*rdas estão ficando estranhas aqui", escreveu o cantor.

Mais cedo, internautas perceberam o unfollow e surgiram especulações sobre o que poderia ter motivado a atitude do cantor. Com isso, surgiram teorias que variaram de marketing para o lançamento de uma nova música do artista e até mesmo divórcio da dupla.

Recentemente, em entrevista para a People, um amigo próximo ao casal revelou como eles costumam lidar com uma possível crise no relacionamento. “Eles apenas riem dos rumores constantes sobre o divórcio. É irritante, mas é apenas barulho”, disse o informante.

