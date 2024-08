Supersticiosa, Viih Tube alerta Juliette sobre foto de casal em pedra: 'Engravidei depois'

De visita a Fernando de Noronha, Juliette posou para um clique com o namorado, Kaique Cerveny, no mesmo local que Viih Tube, antes dela engravidar

Juliette e o namorado, Kaique Cerveny, estão vivendo dias apaixonados em Fernando de Noronha e têm compartilhado cliques nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (2), Viih Tube comentou um dos cliques da amiga em que o casal aparece agarradinho no mesmo lugar em que ela e o marido, Eliezer, posaram antes de anunciarem a gravidez da primeira filha, Lua, o que fez com que a youtuber alertasse a amiga sobre uma superstição que criou.

"Eu tenho uma foto com o Eli nessa mesma pedra... logo depois engravidei, tá, Ju? Hahaha", brincou a influenciadora. Nas respostas ao comentário, fãs aprovaram a ideia do casal ter um filho: "Estamos prontos para a chegada de um 'baby cacto', Juliette", escreveu uma fã da cantora. "Quero muito! E quero amizade entre o 'baby cacto' com os seus babies, Viih Tube", escreveu a outra.

Juliette também entrou na brincadeira da amiga e riu da situação. Discreta sobre o relacionamento, a artista fala pouco sobre os planos futuros, mas já abordou a vontade de ser mãe uma vez, quando congelou os óvulos para que possa ter mais garantia de uma gestação saudável no futuro. O procedimento já utilizado há bastante tempo para quem quer deixar o plano de ter filhos para outro momento.

A relação de Viih e Juliette após o BBB 21

Viih e Juliette se conheceram durante o BBB de 2021, quando a campeã do reality show era apenas uma anônima como outros participantes do grupo pipoca. No entanto, ainda que fossem amigas, as duas tiveram desavenças por causa de opiniões diferentes, o que fez com que as duas ficassem distantes por um bom tempo fora da casa:

“Eu era amiga dela, e em alguns momentos eu fui muito grossa, muito estúpida com ela e não precisava. Mas quando eu saí, ela é 50 mil vezes mais madura que eu, então quando eu fui conversar com ela, ela teve paciência de me dar mais uma lição de moral", assumiu Viih em entrevista ao PodPah.