A influencer e campeã do BBB20, Juliette, compartilha uma série de registros do visual em estilo clássico e faz sucesso entre os admiradores

Na noite desta terça-feira, 11, a influencer Juliette, de 35 anos, publicou em seu perfil no Instagram uma série de registros de um ensaio fotográfico misterioso que supreendeu os fãs . Além disso, a campeã do BBB20 compartilhou alguns momentos da ocasião por meio de um vídeo na publicação.

Nos registros, a maquiadora aparece usando um penteado volumoso e vestindo um espartilho branco. A escolha remete ao estilo clássico dos anos 90 , aderido por divas pop como a cantora Madonna. Na legenda da publicação, Juliette colocou apenas um coração vermelho.

Na seção de comentários, os fãs de Juliette reagiram: "Tudo perfeito, as luzes, o cabelo, o look. Juliette é Juliette!"; "A estética das fotos está SURREAL de linda" e"Literalmente a mulher mais linda do mundo", foram algumas das mensagens escritas pelos admiradores da famosa na publicação.

Confira, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette atualiza o seu quadro de saúde após ser internada com virose

No último sábado, 8, Juliette publicou um vídeo em seu perfil Instagram, para atualizar o seu estado de saúde após ser internada às pressas com virose durante o carnaval .

"Acordei boa, zerada, graças a Deus, obrigada, senhor, obrigada, meu pai", disse. E exclamou: "Bora reagir".

Isso porque no dia 7 de março Juliette contou que precisou ser levada às pressas ao hospital pelo noivo, Kaique Cerveny. Já em casa, ela informou que foi medicada e estava se recuperando.

"Ontem, passei muito mal. Vomitei muito, diarreia, dor no peito, nas costas, muito forte. A pressão abaixou, não conseguia nem respirar, suando frio, uma dor... Kaique e Naia me levaram carregada para o hospital. Cheguei lá, fiz exames, tomei remédio, soro, fiz todos os exames. Aí me liberaram, estou tomando remédio em casa", explicou. Confira!

Leia também: Lauana Prado e Juliette usam looks justíssimos em bloco de carnaval