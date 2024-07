Juliana Paes revela o que mais a irrita no filho: 'Jeito de adolescente'

Mãe de Antônio e Pedro, Juliana Paes compartilhou com seguidores o hábito do filho mais velho que a tira do sério e levantou uma enquete sobre o tema

Juliana Paes divertiu seguidores ao compartilhar uma conversa por mensagens de texto com o filho mais velho, Pedro, de 13 anos, nesta quarta-feira (22). A mãe do menino revelou que o hábito do adolescente de responder as mensagens com abreviações das palavras a deixa irritada e questionou outras mães se passam pelo mesmo problema.

"Está tudo bem? O que estão fazendo?", perguntou a atriz ao menino. "'SS' (Sim). 'Nd' (Nada", respondeu Pedro. Em seguida, Juliana deu uma bronca no filho pelo hábito: "Ódio de quando você usa abreviações comigo", escreveu a atriz, tirando risadas dele.

Juliana Paes mostra conversa com o filho mais velho (Foto: Reprodução/Instagram)

A artista deixou uma caixinha de enquete nos stories do Instagram para que as seguidores que fossem mães respondessem sobre os hábitos irritantes de adolecentes: "Vocês, mães, também se irritam com esse jeitinho de adolescente?". Como resposta, as fãs de Juliana responderam que se irritam com as frases curtas dos filhos.

Além de Pedro, Juliana também é mãe de Antônio, de 11 anos. Os dois meninos são frutos do relacionamento dela com o empresário Carlos Eduardo Baptista, com quem ela é casada desde 2008.

Juliana vive personagem complexa em Pedaço de Mim

Ao lado de Vladmir Britchta, Juliana atuou em Pedaço de Mim, uma série dramática da Netflix, onde os artistas vivem um casal com uma questão familiar complicada. Após descobrir a traição do marido, a personagem é vitima de um estupro e de uma raridade científica, engravidando de gêmeos de pais diferentes.

Em entrevista a Hugo Gloss, a artista desabafou sobre o cuidado ao interpretar Liana: "A primeira reação foi achar uma ideia incrível, o plot inicial. Essa coisa da superfecundação heteroparental, no primeiro olhar você acha que é impossível. 'Não, mas espera aí. Isso é uma ficção, não é um drama da vida real'. E é. Então, a primeira reação foi achar um grande ganho essa história tão mirabolante, que na verdade é passível de ser um drama da vida real".