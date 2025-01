Juliana Paes exibe cabelo natural e com mechas: 'Nova personagem'

Juliana Paes exibiu em suas redes sociais os cabelos com cachos naturais e algumas mechas. A atriz afirmou que é o visual de uma nova personagem

Em suas redes sociais, Juliana Paes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 31, a atriz publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece exibindo o seu cabelo natural bem cacheado e com algumas mechas.

Ne legenda, a famosa afirmou que tem um trabalho novo vindo aí. "Car shooting ou cabelos coloridos para uma nova personagem", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Sempre gata", disse uma internauta. "Socorro, esse cabelo é um escândalo", escreveu outra. "Cada vez mais linda", elogiou uma terceira.

Juliana Paes estará no elenco de Os Donos do Jogo, série da Netflix com previsão de estreia para ainda este ano.

Passeio luxuoso

Recentemente, a atriz Juliana Paes, de 45 anos, decidiu compartilhar o álbum de fotos em que constam os registros de uma das experiências que teve durante as férias na Suíça. Junto às imagens, a famosa dividiu uma reflexão sobre o passeio, que a impactou de forma positiva.

"Uma das experiências mais gratificantes e gostosas que já vivi em uma viagem foi estar a bordo desse trem maravilhoso. As paisagens que vi, as histórias em imagens que me foram contadas, foi mágico. Quem tiver a oportunidade tem que ir! Não conseguia parar de registrar tudo", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

A atriz surge vislumbarada pelo cenário paradísiaco que avista pela janela do trem luxuoso. Ademais, Paes mostrou o conforto da primeira classe da locomotiva, que conta com poltronas confortáveis e serviço de bordo com direito a drinks.

Os seguidores de Juliana se mostraram igualmente encantados pela aventura da famosa. Mensagens como: "Que viagem linda!"; "Linda e poderosa! Você merece essa viagem" e "Um sonho de viagem! É como estar em um filme", compõem a seção de comentários.

