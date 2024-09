Júlia Vieira diz que perdoaria tração de Luigi César

Júlia Vieira respondeu algumas perguntas dos seus seguidores e gerou polêmica ao afirmar que perdoaria uma traição do marido Luigi César

Nesta segunda-feira, 2, Júlia Vieira abriu uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram. A jovem é casada com Luigi César, filho de Cesar Filho e Elaine Mickely.

Uma internauta quis saber se a jovem perdoaria uma traição e ela gerou polêmica ao afirmar que sim. "Essa é só um pouco polêmica. Para mim, perdoar não é uma opção. Perdoar é uma necessidade. Eu sempre, em qualquer coisa que o Luigi ou qualquer outra pessoa venha fazer comigo, vou perdoar. A questão seria se eu vou permanecer com apessoa que me traiu. Sendo o Luigi, especificamente o meu marido, sim, perdoaria a traição e continuaria com ele e ele comigo", disse.

Segundo Júlia, ela já conversou sobre isso com o marido. "Ele falava desde o começo do nosso relacionamento que ele permaneceria comigo mesmo que acontecesse uma traição no namoro. Essa é a nossa opinião e não estou falando para você fazer igual. Porém, o que a gente acredita e faria é isso".

Alguns seguidores afirmaram que esse tipo de atitude abre brechas para que aconteça uma traição. "Gente, se eu perdoar e continuar com o meu marido quer dizer que estou abrindo uma brecha para ele me trair? Se o motivo pelo qual ele não me trairia é esse, tenho que me perguntar com quem eu me casei. Sei que ele não vai me trair pelo caráter e amor que ele possui. O motivo dele não me trair não é o medo de eu me separar dele, mas o temos que ele tem a Deus e o respeito que ele tem por mim. Sei o homem com quem eu me casei", respondeu Júlia.

Luigi também resolveu opinar sobre a situação. "Nunca mudaria o amor que tenho por ela e nunca a largaria porque sei a mulher que ela é. Se algum dia ela fizesse uma loucura, que sei que ela não vai fazer, sei a mulher que escolhi e que Deus iria resgatá-la. Nunca iria abandonar a mulher que Deus mostrou que ela é e o propósito que Deu mostrou de nós dois juntos".

Alerta

Julia Vieira, que é casada com Luigi Cesar, usou as suas redes sociais para fazer um importante alerta. A nora de Cesar Filho e Elaine Mickely comentou que já foi diagnosticada com anemia severa.

"Ano passado, percebi que estava o tempo inteiro cansada, super indisposta, imunidade baixa que nunca tive... Pensei: 'Tem alguma coisa estranha aí'. Não tinha ânimo para viver, só queria dormir e estava exausta. Depois de investigar, descobri que estava com anemia severa, que estava implicando em várias outras coisas da minha vida", começou ela.

A jovem ainda afirmou que isso traria dificuldades até mesmo se ela tentasse engravidar. "Eu nunca ia descobrir isso porque eu me alimento bem; como ferro. Mas tinha propensão a ter anemia, só que não tinha a menor ideia até estudar. O meu médico falou que se eu tentasse engravidar naquela época, não conseguiria engravidar. A anemia fez com que os meus hormônios femininos fossem quase nulos".

Para concluir, Julia disse que está novamente com anemia, mas que já está tratando. "Uma das consequências é imunidade baixa. Estou novamente com anemia, mas já foi tratar isso e tomar ferro na veia. Em uma semana fiquei doente duas vezes".