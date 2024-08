Nora de Cesar Filho faz alerta sobre diagnóstico de anemia severa

Julia Vieira, nora de Cesar Filho e Elaine Mickely, usou as suas redes sociais para fazer um importante alerta sobre o diagnóstico de anemia severa

Julia Vieira, que é casada com Luigi Cesar, usou as suas redes sociais para fazer um importante alerta. A nora de Cesar Filho e Elaine Mickely comentou que já foi diagnosticada com anemia severa.

"Ano passado, percebi que estava o tempo inteiro cansada, super indisposta, imunidade baixa que nunca tive... Pensei: 'Tem alguma coisa estranha aí'. Não tinha ânimo para viver, só queria dormir e estava exausta. Depois de investigar, descobri que estava com anemia severa, que estava implicando em várias outras coisas da minha vida", começou ela.

A jovem ainda afirmou que isso traria dificuldades até mesmo se ela tentasse engravidar. "Eu nunca ia descobrir isso porque eu me alimento bem; como ferro. Mas tinha propensão a ter anemia, só que não tinha a menor ideia até estudar. O meu médico falou que se eu tentasse engravidar naquela época, não conseguiria engravidar. A anemia fez com que os meus hormônios femininos fossem quase nulos".

Para concluir, Julia disse que está novamente com anemia, mas que já está tratando. "Uma das consequências é imunidade baixa. Estou novamente com anemia, mas já foi tratar isso e tomar ferro na veia. Em uma semana fiquei doente duas vezes".

Obra em apartamento

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, mostrou como está a obra do apartamento onde seu herdeiro recém-casado, Luigi Cesar, morará com a mulher, Júlia Vieira. A família aproveitou a folga do fim de semana para visitar o futuro lar do jovem casal.

Ainda em fase inicial, a residência deles tem uma varanda com uma vista privilegiada. Pelos vídeos postados pela ex-atriz global é possível ver que a sacada é toda de vidro e o apartamento é bem espaçoso e localizado em um alto andar.

"Já amo tanto esse lugar, obrigada Jesus, obrigada", escreveu a nora de Cesar Filho ao exibir o marido no grande lar, que já está com o teto pronto.

Enquanto a obra não é finalizada, Luigi Cesar e Júlia Vieira estão morando na mansão de Elaine Mickely. A famosa preparou um quarto especial para recepcioná-los. Recentemente, ela falou sobre a relação que tem com a nora.

"Para mim é um prazer vê-los se realizando. A gente cria os filhos para isso mesmo, para eles criarem asas, para voarem. E eu sempre me preparei e tive essa consciência de que estava chegando o momento dele se casar", disse Elaine.