O ator Juan Paiva, que se tornou pai aos 16 anos, foi questionado por Ana Maria Braga se ter sido pai muito cedo o ajudou a ganhar mais maturidade

O ator Juan Paiva se tornou pai aos 16 anos de Analice, que hoje está com 10, fruto do relacionamento com Luana Souza, com quem é casado há uma década. Nesta sexta-feira, 6, o artista participou do Mais Você e foi questionado por Ana Maria Braga se ter sido pai muito cedo o ajudou a ganhar mais maturidade

"É uma vida. Você passa a ter aquela responsabilidade e isso vai trazendo a maturidade de você saber fazer escolhas, escolher os melhores caminhos. E lutar para que não falte nada para aquela criança, para aquela pessoa que você está ali como responsável. Isso me ajudou muito", respondeu.

"Quando éramos só eu e Luana, dois jovens inconsequentes, a gente só queria viver a vida, curtir... E quando vem a responsabilidade, tudo muda naturalmente. A Luana é muito parceira, uma mulher muito bacana, entregue e ativa na vida. Fico muito feliz de ter sido com ela a minha filha. A minha família é a minha paixão", completou Juan.

Spoiler do final de Renascer

Durante o papo, o ator ainda deu um spoiler do último capítulo de Renascer, que vai ao ar nesta sexta-feira. "Agora a gente queria um spoiler de hoje. A gente já sabe que o coronel mau morreu... A gente está imaginando o final, mas quem matou quem, como vai ficar?", perguntou Ana Maria. "Eu quero muito que as pessoas assistam, porque está muito bonito, o final está emocionante...", disse Juan, que tentou fugir da pergunta.

Por fim, ele entregou: "Vou contar uma coisa que já vem acontecendo na novela, mas enfim... Os irmãos se entendem de verdade. Tinha uma desavença e eles se entendem. José Bento entra num lugar mais justo e vai embora da fazenda com Zé Augusto. E a fazenda fica com João Pedro e Inácia. Isso é algo interessante que eu posso adiantar, mas tem muita coisa para acontecer".