Apresentadora do telejornal Bom Dia RJ, da Globo, Silvana Ramiro comoveu seus seguidores ao relembrar a morte de sua mãe nesta quarta-feira, 21. Ela falou sobre o assunto após uma seguidora questionar: "Como sua mãe faleceu e o que você aprendeu com Deus sobre o luto?"

"Foi uma morte repentina. Coração. Dois dias antes de morrer, ela me mandou um áudio perguntando como minha filha estava (Júlia tinha tido febre). Eu ouvi o áudio e respondi rápido: 'mãe, já falo com você'. E NUNCA mais falei. A correria me fez esquecer do áudio e acabei esquecendo de responder. Eu precisei 'trabalhar' essa culpa. Choro só de lembrar. O que aprendi: 'não deixe a correria roubar o precioso.'", respondeu.

Na legenda da publicação, ela completou: "Depois que postei isso nos Stories, recebi inúmeras histórias parecidas com a minha: 'chorei com seu depoimento. As mensagens do meu pai são sempre para depois'; 'sempre levava meu pai na porta quando ele ia sair. Um dia, não quis levantar, pois estava vendo uma séria na TV. Conclusão: ele foi atropelado e nunca mais pude fazer isso'. Entenda isso: um dia, eles não estarão mais aqui. Ouça. Responda. Não deixe o precioso para depois. Compartilhe este post. Isso precisa ser um alerta para quem não tem priorizado o mais importante: os seus."

Nos comentários, os internautas se mostraram comovidos com o relato. "O depois pode não chegar! Precisamos dar importante hoje para o que verdadeiramente importa! É isso, o precioso não pode ser deixado para “depois”", disse uma. "Sempre há um conforto em tudo que Deus permite. E saber do seu arrependimento em vista de situação complicada que vida impõe a todos nós, Deus trará a mansidão no seu coração no momento certo. Deus te abençoe sempre", escreveu outra.

