Jon Bon Jovi pausa ensaio fotográfico para salvar mulher em ponte

O cantor Jon Bon Jovi agiu rapidamente ao perceber que uma mulher estava em perigo em uma ponte de Nashville, nos Estados Unidos

* Alerta gatilho: O texto a seguir contém informações sensíveis sobre saúde emocional .

O cantor Jon Bon Jovi surpreendeu o público ao ajudar uma mulher que estava em uma ponte na cidade de Nashville, nos Estados Unidos. O artista realizava um ensaio fotográfico no local quando percebeu que a moça iria pular da passarela.

Sem pensar duas vezes, Bon Jovi rapidamente se aproximou para socorrê-la. Em um vídeo divulgado pelo Departamento de Polícia de Nashville é possível perceber o momento em que o cantor se prontifica a ajudá-la.

Na ocasião, o músico conversa com a mulher e, logo em seguida, a abraça em tentativa de acalmá-la. Os dois saíram da ponte acompanhados de sua equipe. A polícia local confirmou que Jon Bon Jovi foi o responsável por salvar a moça.

Nas imagens, ainda é possível notar que a mulher ultrapassou as grades de segurança. "É preciso de todos nós para garantirmos a segurança um dos outros", declarou John Drake, chefe de polícia.

Bon Jovi salva mulher em ponte - Reprodução / Instagram

Jon Bon Jovi confirma casamento do filho com Millie Bobby Brown

O cantor Jon Bon Jovi confirmou que seu filho Jake Bongiovi se casou com a atriz Millie Bobby Brown. Embora os pombinhos ainda não tenham comentado sobre assunto e permaneçam discretos em relação à união, o cantor falou brevemente sobre a cerimônia durante participação no programa The One Show, da BBC.

"Eles estão ótimos. Eles são absolutamente fantásticos. Foi um pequeno casamento para a família, a noiva estava linda, e Jake está muito feliz. E sim, é verdade", relatou Bon Jovi, confirmando os comentários sobre o casamento.

Os rumores de que os dois tinham se casado começaram a partir de informações do jornal The Sun, que afirmou que os dois se casaram no civil em 'segredo' da mídia, com apenas familiares próximos do casal. Ainda de acordo com o veículo, o casal "está planejando uma cerimônia maior nos Estados Unidos, mas se casaram legalmente e assinaram a papelada".