Jojo Todynho e Akon? Entenda boato sobre affair envolvendo cantora

Publicação de Jojo Todynho sobre Akon gerou especulação e a CARAS Brasil foi atrás de respostas para entender o caso

Jojo Todynho voltou a ser assunto nas redes sociais nesta semana após fazer comentários a respeito da passagem de Akon pelo Brasil. O caso, inclusive, gerou especulações a respeito de um possível affair da cantora com o artista.

Em postagem no seu perfil do Instagram nesta terça-feira, 24, a carioca falou sobre a série de gafes que Akon deu durante seu show no Rock in Rio. Entre uma brincadeira e outra, ela deu a entender que estava se preparando para um encontro com a celebridade gringa.

“Vou te falar, não está fácil para gente, hein. O Flamengo com isso, agora o Akon na terceira girada da bola, no terceiro degrau estourou. Olha, não dá! Ele ainda me chama o Rio de São Paulo? Nada contra, amo São Paulo. Mas pera lá! O que é isso, gente? Eu hein. Estou falando, espero não me decepcionar amanhã. Para onde você vai? Amanhã eu conto para vocês, mas eu vou realizar um sonho”, disparou Jordana, que completou: “Ai meu Deus! Só quem comprava aquele DVD Tracks, pirataria pura, parece que já vinha arranhado. Que ódio! Amanhã vou ver ao vivo e a cores”.

Apesar dos comentários da artista, tudo não passa de uma brincadeirinha. Conforme apuração da CARAS Brasil, Jojo está curtindo dias de férias nos Estados Unidos e, na verdade, tem pensado em realizar o sonho de ver alguns artistas de pertinho.

Vale destacar que nos últimos dias a cantora deu o que falar ao compartilhar cliques exibindo a nova silhueta. Usando um biquíni com a estampa da bandeira do Brasil, Jojo mostrou com orgulho o progresso do seu emagrecimento que foi um combinado de dieta, treinos intensos e procedimentos estéticos. “Ela é uma deusa aquariana. Ela é simultaneamente mel e fel”, disse ela na legenda da publicação.

Em entrevista recente ao podcast 'DocShow', a artista já havia comentado sobre o que a motivou a optar pelo procedimento. "Resolvi fazer porque vi que eu já estava no meu limite. Eu estava uma 'rinoceronta'. Operei com 146 quilos", relatou a campeã de ‘A Fazenda 12’, que chegou a pesar 160 quilos.