Jojo Todynho conta sobre compra de imóvel após ser chamada de 'sem carreira'

Jojo Todynho respondeu a Cariúcha após a ex-participante de "A Fazenda" voltar a falar mal dela; mais cedo a funkeira foi chamada de invejosa

Nesta quarta-feira, 31, Jojo Todynho comemorou o fim da obra na casa onde mora e anunciou a compra de um novo imóvel, que ela chamou de "empreendimento". A cantora contou a novidade nas redes sociais um dia após rebater novas alfinetadas de Cariúcha, que disse que ela "não tem mais carreira".

A dona do hit Que Tiro foi Esse contou a novidade ao comentar o andamento da obra na casa onde mora. "Hoje, a bagunça começou cedo aqui em casa. Mudei todo projeto da academia, inventei um vidro. Graças a Deus, chegamos à reta final, a obra está acabando, faltam alguns dias para acabar tudo".

"Como Deus é maravilhoso, vai começar a obra do meu novo empreendimento. O eletricista vai lá para começar a passar as fiações", completou ela mostrando a chave do novo imóvel. "É muito gostoso ver as nossas coisas acontecendo, é satisfatório ver nossas conquistas. Dois anos de obra e está acabando. Quando achei que iria ter paz, não queria ouvir mais nada de saco de cimento, vou lá e me invento outra coisa. Vamos com tudo", concluiu ela.

Tudo começou quando Cariúcha criticou novamente Jojo Todynho participou do programa De Frente Com Blogueirinha, e afirmou que a influencer "não tem carreira". Nesta terça-feira, 30, Jojo usou as suas redes sociais e rebateu o comentário.

"As pessoas levam as coisas na brincadeira e elas não conhecem as outras. A pior coisa que a gente pode nutrir dentro das outras é o ódio movido a troco de nada. O povo ri, o povo brinca e acha que é brincadeira", começou Jojo em seu Instagram Stories.

Em seguida, Jojo mandou um recado diretamente para Cariúcha. "Alessandra, deixa eu falar uma coisa para você, de todo o meu coração e com toda sinceridade do mundo, pare porque não vai ser legal o dia que a gente bater de frente. Eu não te conheço, nunca fiz nada para você, você não tem motivo algum para fazer o que você faz. As pessoas não têm noção do que pode se acontecer através de um ódio gratuito. Não tem processo, não tem nada. Estou te pedindo de coração, pare. Você já conseguiu o que queria, foi para um reality", disse.