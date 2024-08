Jennifer Lopez toma decisão na justiça após divórcio com Ben Affleck

Após se divorciar de Ben Affleck, Jennifer Lopez toma decisão drástica na justiça para não ter mais ligação com o ex, diz site

O divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck após mais de dois anos de casamento está dando o que falar. Após ser confirmada a separação nos último dias, agora, surgiu a notícia de que a cantora estaria entrando com um pedido na justiça para tirar o nome do ex-marido.

As informações foram dadas pelo portal norte-americano TMZ nesta quinta-feira, 22. Segundo o veículo, a atriz teria preenchido os documentos para ser feita a mudança e não ter mais a ligação com o ex-esposo.

Ainda conforme o site, Jennifer Lopez foi ao Tribunal Superior de Los Angeles, nos EUA, com os documentos para executar a separação. A famosa teria aparecido no local sozinha, sem ao menos um advogado. A visita teria acontecido no dia 20 de agosto.

É bom lembrar que os rumores de uma possível separação começaram em maio. Segundo a People, nesta terça-feira, 20, a cantora pediu o divórcio de Ben Affleck pouco mais de dois anos após o casamento, que aconteceu em julho de 2022. Jennifer Lopez entrou com o pedido no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e listou 26 de abril de 2024 como a data da separação.

Jennifer Lopez revela motivo de sua separação com Ben Affleck

No início da semana, Jennifer Lopez colocou um ponto final nos meses de rumores ao formalizar o pedido de divórcio de Ben Affleck. Agora, a revista People teve acesso aos documentos oficiais da separação, nos quais a cantora detalha as principais razões para o rompimento e toma decisões sobre a divisão de bens do casamento, que durou dois anos.

Conforme a revista, Jennifer atribuiu o divórcio a "diferenças irreconciliáveis". Embora não tenha entrado em detalhes sobre as causas, ela deixou claro que o casamento realmente chegou ao fim, solicitando a retomada de seu nome de solteira. Além disso, a artista deu instruções para a partilha de bens e dívidas, que ainda precisam ser apuradas. Saiba mais aqui.