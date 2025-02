Jeniffer Castro, a 'mulher do avião', passa por harmonização facial

A bancária e influenciadora Jeniffer Castro se submeteu a procedimentos nos lábios, e também, realizou o preenchimento das têmporas

A bancária Jeniffer Castro, que ficou conhecida como a "mulher do avião" por não ceder o seu lugar no assento de uma aeronave para uma criança, se submeteu a um procedimento de harmonização facial nesta semana. O médico responsável pela mudança, o cirurgião bucomaxilar Ricardo Camargo, contou quais alterações foram realizadas no rosto da influencer e justifcou a modificação.

"Assim como muitos pacientes, apresenta uma característica genética que evidencia os sinais do tempo: a distância entre a base do nariz e o lábio superior é maior do que o ideal para a harmonia facial. Esse fator pode impactar a estética do rosto, criando um desvio na percepção da imagem. Por ser uma mulher jovem, ela merecia um planejamento personalizado, respeitando suas particularidades e garantindo um resultado natural", escreveu na legenda da publicação em que mostra o antes e o depois do rosto de Jeniffer com o procedimento.

O cirurgião também contou que foram realizados procedimentos nos lábios e o preenchimento das têmporas. "O Lip Lift é um procedimento que, em uma única intervenção, proporciona um aspecto mais jovem e corrige pequenas assimetrias. Além disso, ele permite posteriormente, quando necessário, a volumização dos lábios com ácido hialurônico, garantindo um contorno ainda mais definido e equilibrado. Além disso, Jenifer passou e preenchimento das têmporas", declarou.

Jennifer Castro foi à Justiça

A bancária Jennifer Castro contou que entrou com um processo contra a advogada Eluciana Cardoso e a companhia aérea Gol após a confusão em um voo que gerou grande repercussão em dezembro.

"Estamos movendo um processo contra a companhia aérea devido à falta de assistência em relação ao constrangimento enfrentado pela Jennifer. Além disso, a equipe permaneceu ao lado da mulher que filmou e da mãe da criança, desconsiderando as diretrizes da ANAC, que proíbem a troca de assentos. A companhia aérea não agiu como deveria nesta situação. A moça que filmou expôs a Jennifer a um constrangimento excessivo, gravando de forma agressiva, o que a deixou extremamente incomodada e vulnerável", disse Betinho Alves, assessor da influenciadora à Marie Claire.

