Jaquelline Grohalski se pronuncia após Cariúcha pedir desculpas: 'Jogo acabou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski revela se aceita pedido de desculpas de Cariúcha após o reality 'A Fazenda'

Nesta segunda-feira, 22, a apresentadora Cariúcha (33), durante o programa Fofocalizando, aproveitou a oportunidade para se desculpar com Jaquelline Grohalski (30). As duas integraram o elenco da 15ª temporada de A Fazenda e tiveram alguns desentendimentos. Em entrevista à CARAS Brasil, a campeã do reality abre o jogo sobre o pedido de desculpas e se pronuncia: "Jogo acabou".

Durante o programa Fofocalizando, no SBT, Cariúcha revelou que Jaquelline é uma das pessoas que ela gostaria de se desculpar. A apresentadora declarou que acredita ter magoado muito a influenciadora digital durante sua participação em A Fazenda 15.

Em conversa com a CARAS Brasil, Jaquelline abre o jogo sobre relação com Cariúcha e confessa que, depois do reality da Record, as duas não tiveram contato por questões de agenda e compromissos. Ela se encontraram durante um evento, mas não conversaram.

A campeã de A Fazenda declara que não tem ressentimentos com Cariúcha e aceita o pedido de desculpas da apresentadora, sem mágoas entre elas. Para Jaquelline, o que aconteceu durante o reality é passado.

"Eu aceito o pedido de desculpas dela sim, até porque, pode ser também que eu tenha errado em algum momento com ela. Às vezes, nem tudo que a gente fala é 100% certo. Eu não sou dona da verdade e ninguém é", afirma.

Jaquelline ainda reforça que nunca teve problemas de convivência com Cariúcha. Em alguns momentos do reality, ela discordou da postura de sua colega de confinamento, mas nada pessoal. Qualquer briga ficou no jogo.

"A gente estava em um reality, são várias pessoas diferentes, muitas pessoas com personalidade forte. Ela tem uma personalidade forte assim como eu. Na verdade, eu nunca reclamei da convivência dela no reality. Pelo contrário, sempre achei ela uma pessoa muito alegre é prestativa, só acho que, em alguns momentos, ela teve algumas falhas como todo mundo tem", finaliza.

