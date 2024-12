Iza relembra momentos especiais dos primeiros meses de Nala

Iza compartilhou um vídeo em suas redes sociais e relembrou momentos especiais da gravidez e dos primeiros meses da filha Nala

Em suas redes sociais, Iza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 19, a cantora publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que reuniu diversos momentos especiais da gravidez e também dos primeiros meses da filha Nala, fruto do seu relacionamento com Yuri Lima. Atualmente, a bebê está com dois meses.

"Uma vida em um ano, literalmente! Quero ver como foi o de vocês, usem muito o modelinho", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Você conseguiu ficar ainda mais maravilhosa com a maternidade! Sentimos a potência daqui", escreveu uma internauta. "Eu chorei, vocês choraram e no fim, todos choramos", comentou outra.

Nova foto de Nala

O jogador de futebol Yuri Lima dividiu com o público uma nova foto fofíssima da pequena Nala, sua filha com a cantora Iza. Papai coruja, o atleta registrou o momento em que a bebê, de dois meses de vida, adormeceu em seus braços.

Por meio de seus stories no Instagram, Yuri compartilhou o clique encantador com a herdeira no colo e mostrou novos detalhes do rostinho da pequena. Iza, inclusive, revelou aos fãs a primeira foto oficial de Nala na noite de quarta-feira, 18, no clipe de lançamento de Como Posso Amar Assim?, sua nova música.

Até então, Iza e Yuri Lima tinham publicado registros com a filha sem exibir nitidamente o rosto. Ainda na manhã desta quinta-feira, 19, o jogador de futebol também repostou trechos do clipe da artista com Nala em suas redes sociais.

A nova canção de Iza, dedicada à pequena, fala a respeito do sentimento de maternidade e criação. A primeira filha dos famosos chegou ao mundo no dia 13 de outubro deste ano, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

