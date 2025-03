Isis Valverde revela decisão surpreendente para viver cangaceira

A atriz Isis Valverde cita o filho de seis anos, Rael, ao relembrar período difícil para viver Maria Bonita, na série Maria e o Cangaço, do Disney Plus

A atriz Isis Valverde, que viverá a personagem Maria Bonita na série Maria e o Cangaço, do Disney Plus, relembrou um período difícil após decidir interpretar a mulher cangaceira do bando de Lampião. Isso porque a artista revelou que chegou a ficar 20 dias longe do filho Rael, de seis anos, para trabalhar.

Em entrevista ao Splash Uol, Isis disse que tomou a decisão de mergulhar na personagem, já que as mulheres do cançago também não tinham contato com os filhos: “Ele vai entender depois, têm atores que fazem esse mergulho e eu precisava dessa dor. Fico até emocionada, falo dele e choro”, declarou.

Sobre o seu desempenho na trama, Isis avaliou: “Eu nunca vou ser Maria, nunca vou ser uma reencarnação perfeita do que ela foi. Mas eu posso chegar perto dessa energia que ela trazia, e foi o que eu tentei fazer. Se eu consegui, aí cabe a vocês julgarem”, confessou.

E ainda pontuou a semelhança das dores que as mulheres sofriam na época e hoje: “São dores que às vezes, dentro da sociedade, a gente esquece, finge que não existem. E a série relembra isso. É um passado muito presente, que me assustou muito”, encerrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Disney+ Brasil (@disneyplusbr)

Casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz terá trufas de R$ 28 mil

O casamento de Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz, que será no dia 3 de maio, contará com trufas brancas de Alba, na Itália. Os cogumelos subterrâneos crescem na região italiana de Piemonte e são os mais caros do mundo.

As trufas brancas frescas chegam a custar € 4.500 por quilo, o que equivale a cerca de R$ 28.400, de acordo com a Coldiretti, o maior grupo de comércio agrícola da Itália. Confira!

Leia também: Sinal de celular será bloqueado durante casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz