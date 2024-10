Isabelle Nogueira revela mudança de carreira; saiba qual

Em entrevista à Contigo!, a ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira revela que pretende mudar de carreira e aponta novo objetivo

Isabelle Nogueira, conhecida como a Cunhã do BBB 24, está planejando mudar de carreira e apontou novos objetivos. Em entrevista à coluna de Gabriel Perline, durante o Prêmio Kawai, que aconteceu na última quarta-feira, ela falou sobre declaração feita no confinamento e anunciou mudanças.

"Eu sempre gostei muito de trabalhar com o público, com o povo, com histórias de vida, com televisão e com sonhos. Então assim, eu tenho expectativa de trabalhar com televisão como apresentadora. Estou estudando muito para isso. Existem mais possibilidades de testes, entre outras coisas que em breve, se Deus quiser dando tudo certo, vou compartilhar tudo o que vocês. E eu me imagino muito trabalhando com o povo, sabe? Eu gosto muito de, ao vivo, TP, compartilhar histórias", explicou.

Além de iniciar seus estudos para comandar um programa no futuro, Isabelle Nogueira demonstrou a importância das emissoras retomarem programas que foquem em multiculturas: "Eu acho que o Brasil é multicultural e eu sinto falta de alguns programas multiculturais que nós tínhamos na televisão brasileira antigamente, que dava oportunidade para vários talentos. E hoje eu acho que esses programas estão assim, acabando. Então, eu me vejo sempre essa porta-voz e diante de uma televisão, sim, que ainda é o maior meio de comunicação que nós".

À coluna, Isabelle Nogueira ainda comentou sobre sua decisão de se aposentar da função de cunhã-poranga do Boi Garantido no Festival de Parintins. "Eu estou no Garantido tem 10 anos como item. Realmente eu tinha esse marco de que 10 anos é um número para se despedir. Aí depois eu comecei a me perguntar: ‘Mas quem foi que falou que 10 é o número ou que 5 é o número, que 12 é o número?’ Eu acho que a disposição vai dizer que é o momento", iniciou.

"Eu realmente pretendo essa despedida. Ela está muito próxima e até porque eu quero também dar oportunidade para outras moças, assim como eu quis essa oportunidade quando eu era mais jovem. E também porque eu tenho outros planos para a minha carreira e hoje eu acredito que a minha maior simbologia e missão é continuar levando o festival no seu todo. Sou garantida, apaixonada (...) Então esse ano não cabia mais despedida se você parar para perceber porque muitas pessoas esperavam minha evolução dentro da arena do bumbódromo. Meu próprio boi também não deixaria", acrescentou.

A ex-participante do BBB 24 destacou que o Festival de Parintins 2024 não é sua despedida e que estará no evento no próximo ano: "Em 2025, que seria, por exemplo, uma opção, também não cabe, porque a gente também tem alguns frutos para acolher dessa dimensão toda. E algumas coisas podem acontecer, como, por exemplo, hoje eu vou evolui como cunhã-poranga. Nós estamos aqui porque eu evoluí também como cunhã-poranga. Então ainda tem esse caminho para percorrer para inserir o máximo que eu puder os bois de Parintins nesse cenário nacional".

