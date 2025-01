Isa Scherer desabafa após ver filhos chorando: 'Fiquei mal'

Isa Scherer postou em suas redes sociais um desabafo após ver os filhos Mel e Bento, de dois anos, chorando ao irem para a escola

Em suas redes sociais, Isa Scherer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Rodrigo Calazans, ela é mãe dos gêmeos Mel e Bento, de dois anos.

Nesta segunda-feira, 27, a digital influencer enfrentou um perrengue com os pequenos que não queriam ir para a escola. "Hoje voltam as aulas dos pequenusculos e eles não querem ir de jeito nenhum, antes eles amavam", disse ela em seu Instagram Stories.

Além disso, a famosa postou um vídeo em que aparece conversando com os filhos. "Quem vai para a escola hoje levanta a mão", disse ela, enquanto os pequenos respondiam que não.

Em seguida, Isa contou que Bento acabou indo para a escola tranquilamente, mas Mel chorou bastante. "Hoje foi difícil de deixar a Mel na escola. Ela grudou em mim desesperada chorando, ai deu tanta dó. Fiquei mal", desabafou ela.

Isa ainda disse que quase chorou junto com a filha. "Ai mães, por que é tão difícil ver nossos filhos chorando né? A Mel ficou desesperada para ficar na escola, grudou em mim e berrava. Quase chorei junto".

A família vai aumentar?

Recentemente, Isa Scherer agitou as redes sociais ao compartilhar um registro especial ao lado do marido, Rodrigo Calazans, e dos filhos gêmeos, Mel e Bento, de dois anos. Em seu perfil oficial no Instagram, a chef de cozinha encantou os seguidores ao exibir uma sequência de fotos que formam uma linha do tempo.

Nos cliques, feitos no mesmo local e com poses e estilos semelhantes, Isa e Rodrigo aparecem primeiro sozinhos, depois com os gêmeos ainda bebês, e, por fim, em um retrato mais recente da família. "Imagina mais um? Dois?", questionou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs ficaram curiosos com a declaração e encheram a família de elogios. "Isso é um anúncio de gravidez Isabella?", questionou uma seguidora. "Façam isso até os 18 anos deles eu imploro", pediu outra. "Cada vez mais perfeitos", declarou mais uma.

Leia também: Isa Scherer relata perrengues após voltar de viagem