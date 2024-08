Inventário da herança do apresentador Gugu Liberato chega ao fim

Mãe dos filhos de Gugu Liberato desistiu de processo e os herdeiros entraram em acordo sobre a divisão da herança milionária do apresentador

Quase cinco anos após a morte do apresentador Gugu Liberato, a família dele finalizou o processo de inventário e poderá dividir a herança. De acordo com o colunista Leo Dias, o processo chegou ao fim após Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, desistiu de lutar pelo reconhecimento da União Estável. Desse modo, os herdeiros do comunicador puderam chegar em um consenso em acordo extrajudicial sobre a divisão da fortuna milionária e dos bens.

Vale lembrar que Gugu deixou um testamento, no qual indicava que 75% de sua herança ficava para os três filhos – João Augusto, Sofia e Marina – e 25% foi destinado para ser dividido entre seus sobrinhos.

Além disso, Leo Dias informou que Rose Miriam desistiu do processo de reconhecimento de União Estável e também abriu mão do espólio do apresentador.

Em outro ponto, o colunista informou que o senhor Ricardo Rocha entrou com pedido na justiça para que uma parte da herança de Gugu Liberato fique bloqueada até que o seu processo de pedido de reconhecimento de paternidade seja finalizado. Ele diz que pode ser filho de Gugu e pediu que um exame de DNA seja feito, mas o caso ainda não foi finalizado. Com isso, um juiz já emitiu uma decisão de que parte da herança fique bloqueada até que o processo seja finalizado.

Por enquanto, a família de Gugu Liberato não se pronunciou sobre o assunto.

Mãe de Gugu Liberato completa 95 anos

Mãe do apresentador Gugu Liberato, a senhora Maria do Céu acaba de completar 95 anos de idade. Para celebrar a data, os netos dela, João Augusto, Marina e Sofia Liberato, fizeram homenagens para a avó nas redes sociais.

Em posts no Instagram, os jovens compartilharam fotos encantadoras de momentos de carinho com a avó e falaram sobre a importância dela em suas vidas.

Marina escreveu: "Hoje é o aniversário da minha querida vovózinha, que está completando 95 anos de vida! Ela é uma pessoa incrível, com um coração enorme e uma mente brilhante. Amo passar o tempo ouvindo suas histórias de infância e as memórias que compartilha sobre meu pai. Vovó, eu te amo muito. Que Deus te abençoe imensamente!".

Sofia comentou: "Hoje nossa querida vovó está completando 95 anos! Ela é uma mulher de sabedoria infinita e um coração generoso, capaz de abraçar toda a família. Adoro passar tempo ao seu lado, ouvindo atentamente cada detalhe das histórias de sua vida e as lembranças da infância do meu amado pai. Vovó, te amo imensamente! Que Deus te abençoe sempre".

Por sua vez, João escreveu: "Vovó tá linda, firme e forte como sempre".