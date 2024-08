Internautas cobram punição de treinadora húngara por gesto ofensivo

Noémi Gelle, treinadora da ginasta húngara Fanni Pigniczki, foi acusada na web de realizar um ato de supremacia branca durante a transmissão das Olimpíadas

A equipe de ginática rítimica da Hungria deu o que falar nas redes socias, nesta quinta-feira (8), mas não pela performance nas Olimpíadas de Paris. Um ato de uma das treinadoras da ginasta Fanni Pigniczki, Noémi Gelle, intrigou o público, que a acusou de relizar um gesto de supremacia branca.

A técnica estava ao lado de Fani quando foi filmada pela câmera oficial das Olimpíadas e fez o gesto olhando para o aparelho. O sinal feito por Gelle consite nos dedos polegar e indicador unidos na forma de um círculo, e os demais sustentados para cima. No contexto político, a gestualização é usada por supremacistas brancos para simbolizar a sigla "WP", que significa "white power" ("poder branco").

Segundo a COI, a reprodução de qualquer tipo de gesto político ou religioso é proibido durante os Jogos. No entanto, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Em entrevista a equipe de reportagem do UOL, o comitê húngaro disse que o sinal feito por Noémi era pra apontar a excelência da atleta, como um 'ok', e que não havia "intenção" no gesto.

e a treinadora da hungria einn, pode isso? pic.twitter.com/g0FNbFYLpp — spanner 🥇 (@spvnner) August 8, 2024

Internautas se revoltam e comparam a notificação recebida por Rayssa Leal

No início das Olimpíadas, Rayssa Leal e o Comite Olímpico Brasileiro receberam uma notificação sobre a prática de gestos de cunho político ou religioso durante o evento. Na ocasião, a skatista gestualizou em LIBRAS a frase: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida".

Nas redes sociais, internautas relembraram a "bronca" do COI pelo gesto e apontaram que o ocorrido na competição de ginástica rítmica era algo muito mais grave e preocupante: "Mas quando a Rayssa se referiu a Jesus em LIBRAS, os caras fizeram a notinha de repúdio, né?", disparou um deles.

"Espero que alguém quebre os dedos dela", revoltou-se uma usuária do X. "A húngara meteu um white power' ao vivo! Tem que render punição do COI", opinou o outro. "Enquanto ginastas negras formavam um pódio e foram celebradas, isso aconteceu... Mas, vão dizer que é só coincidência, né?", revoltou-se um internauta.