Inteligência Artificial faz encontro de atores com suas versões mais jovens

A Inteligência Artificial criou um vídeo que viralizou nas redes sociais. O registro mostra atores famosos se encontrando com suas versões mais jovens

Que a Inteligência Artificial é capaz de fazer coisas incríveis, nós já sabemos, mas a ferramenta segue surpreendendo. Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo em que atores famosos abraçam e interagem com suas versões mais jovens.

No vídeo, é possível ver diversos rostos conhecidos como Emma Watson, Will Smith, Michael Jackson, Paul McCartney, entre outros.

O vídeo foi criado pela Kling AI, uma plataforma de geração de vídeos desenvolvida pela empresa chinesa Kuaishou Technology, famosa por sua rede de vídeos curtos.

A plataforma se destaca por sua habilidade de simular movimentos complexos e interações realistas, além de conseguir replicar o mundo real com precisão. Para produzir o encontro, a inteligência artificial utilizou apenas duas fotos da personalidade famosa: uma atual e outra do início de sua carreira.

Embrace your past self! 🫂All you need are Two photos ➕#Kling to create such an unexpected magic! Let's give it a try, folks! 🔥📸

(The idea of this video comes from @DJACKie1115) pic.twitter.com/iUiAblvQHt — Kling AI (@Kling_ai) July 17, 2024

Desvantagens da IA na medicina

A sociedade contemporânea alcançou avanços nas mais diversas áreas do conhecimento, em consequência, na área da medicina. Doenças que dizimaram milhões de pessoas foram vencidas com o desenvolvimento de diagnósticos, vacinas e tratamentos adequados.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra afirma que, da máquina de Turing em 1936, ao Sistema Mycin de 1972, somados ao desenvolvimento da engenharia computacional, nanotecnologia, neurociência, matemática e outras áreas, chegamos a Inteligência Artificial (IA) como uma das mais importantes revoluções da história humana. "Nesse mesmo cenário nos deparamos com o dilema: quais os desafios e possibilidades do uso da IA na área da medicina, particularmente, no tratamento contra o câncer?", diz.

"Não há dúvidas de que a IA ocupará cada vez mais um papel relevante em nossa sociedade, há ainda muitas áreas que serão afetadas por sua chegada, daí o debate ocupar as preocupações da ética, legislações, política, economia, entre outros, entretanto, me resguardo aqui a uma reflexão específica sobre os desafios e possibilidades do uso da IA na área da medicina, em particular, no tratamento contra o câncer", emenda.

Segundo Abissamra, no tocante aos desafios, é necessário destacar a limitada contribuição da IA no tratamento e acompanhamento das doenças. "Ela é incapaz de substituir a sensibilidade do médico na identificação das condições clínicas a partir da singularidade de cada paciente, em face da observação, do toque e do acompanhamento médico no tratamento de seus pacientes", salienta.