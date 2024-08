'Inspiração', diz treinador de fisiculturista que morreu em queda de avião

Em entrevista à CARAS Brasil, Matheus Paixão fala do quanto Daniela Schulz era dedicada ao esporte e relembra choque ao receber notícia de sua morte

A fisiculturista Daniela Schulz (30) está entre as vítimas do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9. Ela estava acompanhada do marido, o policial rodoviário federal Hiales Carpine Fodra (33), que também está na lista de passageiros divulgada pela companhia Voepass. Nas redes sociais, a gaúcha compartilhava a rotina de treinos e de dieta. Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário e treinador de Daniela, Matheus Paixão (26), relembra o quanto ela se dedicava ao esporte e fala de sonhos interrompidos. "Inspiração para todo mundo", diz.

Daniela começou na modalidade competitiva em abril de 2023 e comemorou nas redes sociais a participação no primeiro campeonato internacional da categoria, em abril de 2024. "O fisiculturismo me ensinou tanto, principalmente a conjugar o verbo construir, aquele 1% todo santo dia. Obrigada Deus por me permitir viver isso, pelas oportunidades, pela experiência e por me dar forças e capacidades para enfrentar todos os desafios", escreveu.

No avião da Voepass, a fisiculturista tinha como destino final os Estados Unidos, onde iria competir outra vez. Matheus, que era treinador de Daniela há cerca de três anos, fala sobre isso. “Em torno de um ano e meio, ela estreou no fisiculturismo, e logo conquistou o PRO CARD dela, que é o cartão profissional lá em Portugal. Estava muito feliz. (Agora) Ela estava indo para mais uma competição. A gente ia para um PRO DEBUT, que era confrontar as outras meninas profissionais para ganhar a vaga pro tão sonhado OLÍMPIA, o nível mais alto do fisiculturismo mundial”, conta.

Matheus é de Ubiratã, no Paraná, e conheceu Daniela em um workshop. “Ela saiu daqui da cidade e retornou. E quando retornou, me procurou. E foi aí que a gente se conheceu melhor. Ela começou a frequentar o meu estúdio, um estúdio personalizado, e a gente começou a ir atrás do objetivo maior dela, que era ser fisiculturista”, informa.

Emocionado, o treinador ressalta que Daniela era uma pessoa ímpar e que motivava a todos. “Ela era inspiração para todo mundo. Uma pessoa dedicada, que não media esforços para conquistar aquilo que ela queria. A energia dela, a vibe dela, era muito boa, uma pessoa que contagiava qualquer pessoa que tivesse ao seu redor. Para gente aqui, da Black Fit Studio, foi uma perda muito grande. Ela era a cara do time”, destaca.

Quando soube da queda do avião e que dentro dele estava a amiga de longa data e aluna, Matheus ficou impactado e sem reação, segundo ele. “Não queria acreditar. Foram sonhos impedidos. O maior sonho, na questão da área do fisiculturismo, era mesmo conquistar para o time a vaga pro OLÍMPIA. E a gente estava com um físico muito bom para ser apresentado. A gente estava confiante”, salienta.

“A gente era muito amigo. Antes de ser o treinador dela, eu também era muito amigo dela. A gente sempre conversava sobre a vida, sobre as coisas. Ela tinha um sonho também de abrir a academia dela, inclusive, só para mulheres, em Cascavel. Estava sendo construída já. E ela tinha o sonho de ter filho. Era uma jovem sonhadora, cheia de sonhos”, acrescenta o treinador.

Matheus Paixão e a fisiculturista Daniela Schulz, que morreu aos 30 anos - Reprodução/Instagram

TREINOS DE TRÊS HORAS POR DIA

Daniela Schulz se dedicava diariamente aos treinos, alimentação saudável e cuidados com a saúde no geral para garantir uma boa performance no esporte. “Tem toda uma estruturação, base, um treino periodizado, exercícios específicos para preencher pontos fracos, volume e intensidade bem direcionados (...) A dieta muda constantemente no meio profissional, pois o corpo se adapta muito rápido, mas a maior parte é ciclo de carboidratos diminuição e aumento no decorrer da semana, tem todo um protocolo hormonal feito com um médico endócrino. Ela tinha um time por trás dela. E quando falo time, é desde preparador mental, personal - que no caso sou eu -, o médico, o fisioterapeuta (...) Um time grande”, informa.

“Quanto a treino, nesse mundo, a gente tem que respeitar o descanso também. Ela descansava na quinta e descansava no domingo, mas descansava entre aspas, né? Porque daí, querendo ou não, ela fazia as poses dela todos os dias - que são as poses de palco -, alongamento, imobilidade, cardio. Ela gastava aí, em um dia normal, em torno de uma hora e dez (minutos), uma hora e meia na academia, mais meia hora de cardio pela manhã e mais meia hora de cardio pós-treino ou à noite. Então, colocando no dia, vamos dizer que eram três horas dedicadas pros treinos em si, desde musculação e cardio”, explica Matheus.

Daniela também preparava suas próprias refeições: “Ela preparava, separava, pesava os alimentos. O que ela ia comer, distribuía no dia. Era uma correria porque ela era empresária também. Tinha uma loja na cidade. Então, tem que ter muita disciplina. É uma vida lifestyle. E a constância é a chave de tudo”.

MOMENTOS ANTES DO EMBARQUE

A fisiculturista Daniela Schulz postou nas redes sociais os momentos anteriores ao embarque do avião que saiu de Cascavel e caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira, 9. Ela viajaria para os Estados Unidos com o marido. Os dois moravam em Ubiratã, no centro-oeste do Paraná. No vídeo, a gaúcha comenta sobre a viagem que faria com o esposo e a escala de voo que teriam em Guarulhos.

O acidente matou 60 vítimas. Eram 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo. A aeronave pertence à companhia aérea Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo. Este é o acidente aéreo com o maior número de vítimas desde a tragédia da TAM, em 2007 no Aeroporto de Congonhas, quando houve 199 mortos.