Influenciadora flagrada aos beijos com Davi Brito se pronuncia

A digital influencer Aline Bianca, que foi flagrada aos beijos com Davi Brito, se pronuncia e revela o status do relacionamento

Após apenas algumas semanas do fim do seu affair com Tamires Assis, Davi Brito já parece ter engajado em um novo romance. No último final de semana, o campeão do BBB 24 foi flagrado aos beijos com a influencer Aline Bianca.

Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a moça se pronunciou sobre o status do relacionamento. “Somos amigos e estamos nos conhecendo. Como todos viram, não posso negar que ficamos. De toda forma, ele é um amor comigo; me trata muito bem, assim como sua família e seus amigos", disse ela.

Apesar de estar tudo muito no início ainda, Aline mostrou que tem esperanças na relação. "Tenho a esperança de que possamos dar certo, porém o futuro a Deus pertence. Nos reencontramos por coincidência no clube de tiro, e a partir dali nos aproximamos ainda mais. Na verdade, ele me conheceu em um shopping em Salvador, enquanto eu estava fazendo provador para uma loja. Trocamos olhares e acabamos trocando números de WhatsApp", relembrou ela.

Patrimônio

O ex-BBB Davi Brito soube multiplicar o prêmio milionário do BBB 24, da Rede Globo. Em entrevista no programa de Rachel Sheherazade na Record, ele contou que seu patrimônio possui um valor impressionante apenas alguns meses após vencer o reality show e embolsar quase R$ 3 milhões.

“Hoje, meu patrimônio, o valor estimado, está avaliado em mais de R$ 10 milhões”, disse ele. O rapaz multiplicou o dinheiro por meio do ramo imobiliário. “Compra, vende, aluga, reforma, compra mais barato aqui. Faz uma reforminha e vende mais caro”, afirmou.

Ele ainda contou que tem dez casas em seu nome, sendo quatro delas em um mesmo condomínio. Além disso, ele usou o dinheiro para ajudar sua família. “Todo mundo já tem suas casas, graças a Deus. Meu pai tem casa. Minha mãe tem o apartamento dela. Minha irmã, dei um prédio para ela tomar conta e se estabilizar na vida dela. Está todo mundo bem estruturado”, contou.