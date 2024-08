A influenciadora Rain Monroe, conhecida por seu conteúdo em plataformas de adulto, compartilhou que tatuou a palavra Trump em um lugar inusitado

A influenciadora Rain Monroe, conhecida por seu conteúdo em plataformas de adulto, optou por fazer uma tatuagem bastante inusitada. Ela eternizou a palavra "TRUMP" em letras grandes na testa. A decisão foi tomada poucos meses antes da eleição presidencial nos Estados Unidos, na qual Donald Trump é um dos candidatos.

A modelo compartilhou a novidade em suas redes sociais. Ela tem pouco mais de 2600 seguidores no TikTok e 15.000 no Instagram. A responsável pela tatuagem é Vicky, que tem um estúdio localizado em Londres, na Inglaterra.

Nos comentários, as reações foram diversas. "O que há de errado com as pessoas", disse uma. "Foi arrependimento instantâneo quando ela se viu no espelho", escreveu outro. "Os tatuadores precisam aprender a dizer não", opinou mais uma. "Não quero acreditar que isso é real! Não pode ser", se surpreendeu outra internauta.

Trump anuncia lançamento de ‘bíblia patriota’: 'Fazer a América rezar de novo'

Além de ex-presidente, Donald Trump pode adicionar uma nova ocupação em seu currículo. Isso porque ele também começou a empreender no ramo editorial e divulgou seu primeiro exemplar, a "bíblia do patriota". Prometendo "fazer a América rezar de novo", ele promoveu textos históricos e religiosos no livro, que está disponível por aproximadamente R$ 299.

Em um vídeo, o ex-presidente dos Estados Unidos explicou que a Bíblia é seu livro favorito e que possui várias edições em casa. Por isso, ele decidiu se aventurar em uma nova versão, chamada de 'Deus Abençoe os EUA'.

Além disso, o empresário afirmou que seu principal objetivo é edificar os americanos e incentivá-los a voltar a orar, assimo como o slogan de sua antiga campanha política: "Todos os americanos precisam de uma Bíblia em casa, e eu tenho muitas. É meu livro favorito. Tenho orgulho de endossar e encorajar você a adquirir esta Bíblia. Devemos fazer a América orar novamente", disse.