Influenciador se choca com condenação da Record e prepara defesa: 'Prejuízo'

Victor Han pediu R$ 20 mil de indenização após Record associá-lo a tráfico de cogumelos alucinógenos

A Record foi condenada em segunda instância na 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a indenizar o influenciador digital Victor Han por associá-lo ao plantio de cogumelos alucinógenos em uma reportagem originalmente exibida no Fala Brasil em abril do ano passado. A informação foi divulgada pelo site F5, da Folha de S. Paulo.

Na matéria, que também foi exibida na Record News, fala sobre tutoriais de cultivo de drogas e compara a gravidade da situação com tráfico de drogas enquanto mostra vídeos de cultivo em que Han surge cultivando shimeji em casa para ilustrar a reportagem.

O tiktoker processou a emissora e pediu R$ 20 mil de indenização. No entanto, na edição que saiu recentemente, a Justiça atendeu ao pedido do influenciador e determinou o pagamento de apenas R$ 8 mil.

A CARAS Brasil apurou que a decisão chocou Victor Han. Apesar de ter sido favorável a ele, o valor simbólico tendo em vista os danos causados à sua imagem não paga o que ele viveu nos últimos meses.

A reportagem ouviu uma fonte bem próxima ao influenciador digital que confirmou a insatisfação. O famoso precisou pausar a carreira por um determinado período para conseguir se explicar aos seguidores e ao mercado publicitário que não tem qualquer relação com o mundo do crime e que seu vídeo foi tirado de contexto para ilustrar uma realidade que não o compete.

"É triste a [Record] usar a imagem dele para gerar fake news. Isso traz danos, prejudica a imagem dele e afeta contratos com marcas. [Ele] trabalha para executar um trabalho honesto", diz a fonte.

A CARAS Brasil obteve a informação de que Victor soube da condenação da Record e do valor simbólico da indenização por meio da imprensa. De forma imediata, ele se reuniu com seus advogados para estudar como recorrer da decisão em esferas maiores.

A reportagem procurou Victor para comentar, mas o influenciador disse que não estava se sentindo bem no momento.

RELEMBRE A REPORTAGEM DA RECORD: