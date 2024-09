Indireta? Irmã de Davi reage após declaração de Mani Reggo sobre o ex-BBB

Irmã de Davi, Raquel Brito deixou um recado enigmático após Mani Reggo falar abertamente sobre o término da união com o ex-BBB

Irmã de Davi Brito, a influenciadora digital Raquel Brito chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma mensagem enigmática. A reflexão aconteceu logo após Mani Reggo, sua ex-cunhada, falar abertamente sobre o término da relação com o campeão do BBB 24.

A declaração de Mani aconteceu durante sua participação no programa 'Domingo da Record', apresentado por Rachel Sheherazade. Na ocasião, a empreendedora caiu no choro ao recordar os ataques que sofreu na web desde que Davi entrou no reality show da TV Globo.

Raquel, por sua vez, deixou um recado em seu perfil oficial no Instagram. Na noite de segunda-feira, 2, a irmã do ex-brother publicou um vídeo ao som de 'Fofoca', música de MC Cebezinho e DJ Oreia.

"Fofoca eu deixo para quem não faz as notas", escreveu ela. "A meta é ser melhor que ontem…", acrescentou Raquel Brito na legenda. Apesar de não ter mencionado nomes, internautas acreditam que a publicação da influenciadora tenha sido uma indireta para Mani Reggo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raquel Brito (@raquelbritoofc)

Mani Reggo abre o jogo sobre término com Davi Brito

No último domingo, 1, Mani Reggo finalmente quebrou o silêncio e revelou o verdadeiro motivo do fim de seu relacionamento com Davi Brito. Em entrevista à Rachel Sheherazade, a comerciante não segurou o choro ao desabafar sobre o comportamento do motorista de aplicativo e o término do casamento após o fim do Big Brother Brasil 24.

Antes do confinamento, Mani e Davi tinham planejado se reencontrar após a saída dele do programa: "Ele me falou: 'Amor, eu tô indo. E eu volto para a gente ser feliz, só eu e você", a empreendedora lembrou da promessa. No entanto, tudo mudou depois que o motorista de aplicativo deixou o reality com o prêmio milionário.

Mani revelou que os planos do marido mudaram, e ela percebeu a diferença quando ele declarou que, para ele, eles estavam apenas se conhecendo; confira mais detalhes!