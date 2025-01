Herdeiros de Shaolin: Saiba como está a vida e carreira dos filhos do humorista

Grande humorista brasileiro, Shaolin morreu em 2016 e deixou dois filhos, Lucas e Gabriela; saiba a seguir por onde andam os irmãos

Grande humorista brasileiro, Francisco Jozenilton Veloso, mais conhecido por seu nome artístico, Shaolin, morreu há oito anos. Além da esposa, Laudiceia Veloso, o artista deixou dois filhos, Lucas (28) e Gabriela Veloso (32). Saiba a seguir por onde andam os herdeiros do comediante.

Lucas Veloso seguiu os passos de Shaolin e investiu na carreira artística . O caçula da família, que já competiu na Dança dos Famosos e fez alguns trabalhos na TV, acumula cerca de 1,5 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram e se dedica à carreira musical.

Quanto à vida pessoal, o músico se tornou pai de Lua Maria em 2021. A pequena é fruto de seu antigo relacionamento com Géssica Oliveira Muniz. Agora, ele vive um relacionamento com a influenciadora Jussiara Pamela (25).

Já Gabriela, filha primogênita do humorista, trabalha na área da saúde. Com o nome Gaby Victorio, ela acumula mais de 17 mil seguidores em seu perfil do Instagram, e é fisioterapeuta pediátrica especializada em sono infantil.

Ela é casada com o funcionário público e motorista particular Diego César, com quem teve sua primeira filha, Giovanna. Além disso, ela também é madrasta de Guilherme, fruto de uma relação anterior do marido.

Os irmãos costumam aparecer com frequência juntos na web, compartilhando cliques das filhas brincando e até mesmo fotos ao lado da mãe. Em 2023, Gaby compartilhou uma homenagem para Lucas em seu aniversário.

"Você é mais que um irmão, e eu tenho muito orgulho de você, da sua essência e da nossa história de irmandade, onde você se faz presente nas minhas melhores memórias e nos momentos mais importantes da minha vida", escreveu, à época.

O humorista morreu em janeiro de 2016, aos 44 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele estava em Campina Grande, na Paraíba, e vivia acamado há cinco anos após sofrer um grave acidente de carro.

